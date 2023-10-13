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Что вызывает повышение уровня калия?

Причина

Расстройства

Лекарственные препараты или другие факторы

Сниженное выведение с мочой

почечная недостаточность;

Алискирен

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)

Блокаторы рецепторов ангиотензина

Циклоспорин (используемый для профилактики отторжения пересаженных органов)

Диуретики, которые помогают почкам сохранять калий, например, эплеренон, спиронолактон и триамтерен

Нестероидные противовоспалительные препараты

Такролимус (применяемый для профилактики отторжения пересаженных органов)

Триметоприм (антибиотик)

Высвобождение калия из клеток

Тяжелые ожоги

травмы с размозжением тканей;

Сахарный диабет (особенно диабетический кетоацидоз)

Метаболический ацидоз

Разрушение мышечной ткани (рабдомиолиз)

Бета-блокаторы

Химиотерапия для лечения рака

Длительная и активная нагрузка

Повышенное употребление

Рационы, содержащие продукты, богатые калием (такие как бобы, темные зеленолистные овощи, картофель, рыба и бананы)

Внутривенное введение средств, содержащих калий, например, полное парентеральное питание и переливания крови

Препараты калия

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