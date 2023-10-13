Что вызывает повышение уровня калия?
Причина
Расстройства
Лекарственные препараты или другие факторы
Сниженное выведение с мочой
Алискирен
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
Блокаторы рецепторов ангиотензина
Циклоспорин (используемый для профилактики отторжения пересаженных органов)
Диуретики, которые помогают почкам сохранять калий, например, эплеренон, спиронолактон и триамтерен
Нестероидные противовоспалительные препараты
Такролимус (применяемый для профилактики отторжения пересаженных органов)
Триметоприм (антибиотик)
Высвобождение калия из клеток
Тяжелые ожоги
травмы с размозжением тканей;
Сахарный диабет (особенно диабетический кетоацидоз)
Разрушение мышечной ткани (рабдомиолиз)
Бета-блокаторы
Химиотерапия для лечения рака
Длительная и активная нагрузка
Повышенное употребление
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Рационы, содержащие продукты, богатые калием (такие как бобы, темные зеленолистные овощи, картофель, рыба и бананы)
Внутривенное введение средств, содержащих калий, например, полное парентеральное питание и переливания крови
Препараты калия