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Что входит в наименование?

Химическое наименование

Генерическое (непатентованное) наименование

Брендовое наименование

N-(4-гидроксифенил) ацетамид

Ацетаминофен

Tylenol

7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Диазепам

Valium

4 - [4 - (, p-хлорфенил)-4-гидроксипиперидино]-4'-фторбутирофенон

Галоперидол

Haldol

(1S, 2S) dl-трео-2-(метиламино)-1-фенилпропан-1-ол

Псевдоэфедрин

Sudafed

6-метокси-2-[(S)-(4-метокси-3,5-диметилпиридин-2-ил)метилсульфинил]-1H-бензимидазол

Эзомепразол

Nexium

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