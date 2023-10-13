Что входит в наименование?
Химическое наименование
Генерическое (непатентованное) наименование
Брендовое наименование
N-(4-гидроксифенил) ацетамид
Ацетаминофен
Tylenol
7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он
Диазепам
Valium
4 - [4 - (, p-хлорфенил)-4-гидроксипиперидино]-4'-фторбутирофенон
Галоперидол
Haldol
(1S, 2S) dl-трео-2-(метиламино)-1-фенилпропан-1-ол
Псевдоэфедрин
Sudafed
6-метокси-2-[(S)-(4-метокси-3,5-диметилпиридин-2-ил)метилсульфинил]-1H-бензимидазол
Эзомепразол
Nexium