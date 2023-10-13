Что включать в личную медицинскую документацию?
Информацию о значимых или хронических медицинских заболеваниях
Текущий режим приема лекарственных препаратов
Другие виды лечения
Данные об аллергических реакциях на лекарственные препараты
Информацию о госпитализациях, включая хирургические операции (даты, место, имя и фамилия лечащего врача и диагнозы)
Результаты лабораторных и других анализов
Семейную историю болезни
Информацию об иммунизациях, включая даты
Информацию о любых посещениях врача (даты, причина, результаты анализов, диагноз и рекомендации)
Копии предварительных медицинских указаний
Информация о выставлении счетов, страховых выплатах и оплате