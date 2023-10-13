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Что включать в личную медицинскую документацию?

  • Информацию о значимых или хронических медицинских заболеваниях

  • Текущий режим приема лекарственных препаратов

  • Другие виды лечения

  • Данные об аллергических реакциях на лекарственные препараты

  • Информацию о госпитализациях, включая хирургические операции (даты, место, имя и фамилия лечащего врача и диагнозы)

  • Результаты лабораторных и других анализов

  • Семейную историю болезни

  • Информацию об иммунизациях, включая даты

  • Информацию о любых посещениях врача (даты, причина, результаты анализов, диагноз и рекомендации)

  • Копии предварительных медицинских указаний

  • Информация о выставлении счетов, страховых выплатах и оплате

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