Цефалоспорины
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Первое поколение
Цефадроксил
Цефазолин
Цефалексин
Цефрадин
В основном инфекции кожи и мягких тканей
Назначается перед хирургическими процедурами для профилактики инфекций
Для цефалексина: Инфекции мочевыводящих путей
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Второе поколение
Цефаклор
Цефотетан
Цефокситин
Цефпрозил
Цефуроксим
Некоторые респираторные инфекции
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Третье поколение
Цефдинир
Цефдиторен
Цефиксим
Цефотаксим
Цефоперазон
Цефподоксим
Цефтазидим
Цефтибутен
Цефтриаксон
Пероральный прием: Широкий охват множества бактерий для людей с инфекциями легкой и средней тяжести, включая инфекции кожи и мягких тканей
В форме инъекции: Серьезные инфекции (такие, как менингит или инфекции, заражение которыми происходит в больнице)
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Четвертое поколение
Цефепим
Серьезные инфекции (включая синегнойную палочку), особенно у людей с ослабленной иммунной системой, и инфекции, возникшие из-за чувствительных бактерий, устойчивым к другим антибиотикам
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Цефалоспорины, эффективные против МРЗС
Цефтаролин/ фосамил
Цефтобипрол/медокарил
Инфекции, вызванные чувствительными бактериями, такими как метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Другие цефалоспорины
Цефидерокол
Инфекции мочевыводящих путей, вызванные чувствительными к антибиотикам бактериями, такими как Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter, у людей старше 18 лет, у которых отсутствуют или имеется мало альтернативных вариантов лечения
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Цефтолозан/тазобактам
Осложненные инфекции мочевыводящих путей или органов брюшной полости, вызванные чувствительными микроорганизмами
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Нарушения со стороны почек и печени
* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.