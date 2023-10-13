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Цефалоспорины

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Первое поколение

Цефадроксил

Цефазолин

Цефалексин

Цефрадин

В основном инфекции кожи и мягких тканей

Назначается перед хирургическими процедурами для профилактики инфекций

Для цефалексина: Инфекции мочевыводящих путей

Желудочно-кишечное расстройство и диарея*

Тошнота

Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)

Второе поколение

Цефаклор

Цефотетан

Цефокситин

Цефпрозил

Цефуроксим

Некоторые респираторные инфекции

Желудочно-кишечное расстройство и диарея*

Тошнота

Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)

Третье поколение

Цефдинир

Цефдиторен

Цефиксим

Цефотаксим

Цефоперазон

Цефподоксим

Цефтазидим

Цефтибутен

Цефтриаксон

Пероральный прием: Широкий охват множества бактерий для людей с инфекциями легкой и средней тяжести, включая инфекции кожи и мягких тканей

В форме инъекции: Серьезные инфекции (такие, как менингит или инфекции, заражение которыми происходит в больнице)

Желудочно-кишечное расстройство и диарея*

Тошнота

Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)

Четвертое поколение

Цефепим

Серьезные инфекции (включая синегнойную палочку), особенно у людей с ослабленной иммунной системой, и инфекции, возникшие из-за чувствительных бактерий, устойчивым к другим антибиотикам

Желудочно-кишечное расстройство и диарея*

Тошнота

Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)

Цефалоспорины, эффективные против МРЗС

Цефтаролин/ фосамил

Цефтобипрол/медокарил

Инфекции, вызванные чувствительными бактериями, такими как метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)

Желудочно-кишечное расстройство и диарея*

Тошнота

Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)

Другие цефалоспорины

Цефидерокол

Инфекции мочевыводящих путей, вызванные чувствительными к антибиотикам бактериями, такими как Escherichia coliKlebsiella pneumoniaeProteus mirabilisPseudomonas aeruginosa и Enterobacter, у людей старше 18 лет, у которых отсутствуют или имеется мало альтернативных вариантов лечения

Желудочно-кишечное расстройство и диарея*

Тошнота

Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)

Цефтолозан/тазобактам

Осложненные инфекции мочевыводящих путей или органов брюшной полости, вызванные чувствительными микроорганизмами

Желудочно-кишечное расстройство и диарея*

Тошнота

Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)

Нарушения со стороны почек и печени

* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.

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