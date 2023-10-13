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Хронические заболевания и безрецептурные препараты

Расстройство

Безрецептурные препараты

Меры предосторожности

Алкоголизм

Средства от простуды

Алкоголики, бросившие пить, должны быть осведомлены о необходимости избегать всех спиртосодержащих средств, включая средства от простуды. Некоторые такие препараты содержат до 25 % спирта.

сахарный диабет;

Деконгестанты

Больные сахарным диабетом должны проконсультироваться с врачом, прежде чем применять сосудосуживающие средства, поскольку эти препараты могут ухудшить течение сахарного диабета и обладать опасными побочными эффектами.

Сиропы от кашля

Больным сахарным диабетом может потребоваться помощь в поиске жидких препаратов, не содержащих сахара, в том числе сиропа от кашля.

Увеличение предстательной железы

Антигистаминные препараты

Деконгестанты

Прежде чем применять антигистаминные или сосудосуживающие средства, мужчины с увеличенной предстательной железой должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.

глаукому;

Антигистаминные препараты

Деконгестанты

Применение антигистаминных или сосудосуживающих средств может вызывать осложнения некоторых видов глаукомы.

Заболевание сердца

антациды;

Средства от простуды

Анальгетики

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, которые помогут им выбрать антацид или средство от простуды, не взаимодействующие с принимаемыми в настоящий момент рецептурными препаратами. Некоторые анальгетики, например, НПВП, могут усугублять сердечную недостаточность.

Деконгестанты

Прежде чем применять сосудосуживающие средства, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.

повышенное артериальное давление (гипертензия);

Анальгетики

антациды;

Прежде чем выбрать анальгетик или антацид, пациенты с повышенным артериальным давлением должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Деконгестанты

Прежде чем применять сосудосуживающие средства, пациенты с повышенным артериальным давлением должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.

Гипертиреоз (чрезмерная активность щитовидной железы)

Деконгестанты

Прежде чем применять сосудосуживающие средства, пациенты с гипертиреозом должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.

заболевания почек;

антациды;

НПВП

Прежде чем выбрать антацид или начать лечение НПВП, пациенты с заболеваниями почек должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты; БРП = безрецептурные препараты.

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