Хронические заболевания и безрецептурные препараты
Расстройство
Безрецептурные препараты
Меры предосторожности
Средства от простуды
Алкоголики, бросившие пить, должны быть осведомлены о необходимости избегать всех спиртосодержащих средств, включая средства от простуды. Некоторые такие препараты содержат до 25 % спирта.
Деконгестанты
Больные сахарным диабетом должны проконсультироваться с врачом, прежде чем применять сосудосуживающие средства, поскольку эти препараты могут ухудшить течение сахарного диабета и обладать опасными побочными эффектами.
Сиропы от кашля
Больным сахарным диабетом может потребоваться помощь в поиске жидких препаратов, не содержащих сахара, в том числе сиропа от кашля.
Антигистаминные препараты
Деконгестанты
Прежде чем применять антигистаминные или сосудосуживающие средства, мужчины с увеличенной предстательной железой должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.
Антигистаминные препараты
Деконгестанты
Применение антигистаминных или сосудосуживающих средств может вызывать осложнения некоторых видов глаукомы.
Заболевание сердца
антациды;
Средства от простуды
Анальгетики
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, которые помогут им выбрать антацид или средство от простуды, не взаимодействующие с принимаемыми в настоящий момент рецептурными препаратами. Некоторые анальгетики, например, НПВП, могут усугублять сердечную недостаточность.
Деконгестанты
Прежде чем применять сосудосуживающие средства, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.
повышенное артериальное давление (гипертензия);
Анальгетики
антациды;
Прежде чем выбрать анальгетик или антацид, пациенты с повышенным артериальным давлением должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Деконгестанты
Прежде чем применять сосудосуживающие средства, пациенты с повышенным артериальным давлением должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.
Гипертиреоз (чрезмерная активность щитовидной железы)
Деконгестанты
Прежде чем применять сосудосуживающие средства, пациенты с гипертиреозом должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, поскольку побочные эффекты могут представлять собой довольно серьезную опасность.
заболевания почек;
антациды;
НПВП
Прежде чем выбрать антацид или начать лечение НПВП, пациенты с заболеваниями почек должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты; БРП = безрецептурные препараты.