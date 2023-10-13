Фторхинолоны
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Ципрофлоксацин
Делафлоксацин
Гатифлоксацин (только инфекции глаз)
Гемифлоксацин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Норфлоксацин
Офлоксацин
Осложненные инфекции мочевыводящих путей
Бактериальная инфекция простаты (простатит)
Диарея из-за определенных бактерий
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Нервозность, тремор и судороги
Изменение настроения, паранойя, дезориентация, тремор, галлюцинации и депрессия
Воспаление или разрыв сухожилий
Нарушение сердечного ритма (аритмия)
Онемение кистей рук или стоп
Сыпь, спровоцированная солнечным светом
мышечная слабость;
* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.