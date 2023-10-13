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Фторхинолоны

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Ципрофлоксацин

Делафлоксацин

Гатифлоксацин (только инфекции глаз)

Гемифлоксацин

Левофлоксацин

Моксифлоксацин

Норфлоксацин

Офлоксацин

Сепсис

Осложненные инфекции мочевыводящих путей

Пневмония

Бактериальная инфекция простаты (простатит)

Диарея из-за определенных бактерий

Желудочно-кишечное расстройство и диарея*

Тошнота

Нервозность, тремор и судороги

Изменение настроения, паранойя, дезориентация, тремор, галлюцинации и депрессия

Воспаление или разрыв сухожилий

Нарушение сердечного ритма (аритмия)

Онемение кистей рук или стоп

Сыпь, спровоцированная солнечным светом

мышечная слабость;

* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.

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