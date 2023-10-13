Фототерапия: Использование ультрафиолетового света при лечении кожных заболеваний
Воздействие солнечного света полезно при некоторых кожных заболеваниях. Этот эффект оказывает один из компонентов солнечного света — ультрафиолетовый (УФ) свет. Ультрафиолетовый свет оказывает множество различных воздействий на клетки кожи, в том числе изменение количества и видов химических веществ, которые они производят, а также вызывает гибель определенных клеток, которые могут участвовать в кожных заболеваниях.
Использование ультрафиолетового света для лечения заболеваний называется фототерапией. Для лечения псориаза и атопического дерматита чаще всего применяется фототерапия.
Поскольку интенсивность воздействия естественного солнечного света непостоянна и недостаточна на протяжении значительной части года в определенных климатических зонах, фототерапия почти всегда проводится с использованием искусственного ультрафиолетового света. Лечение проводится в кабинете врача или в специализированном лечебном центре.
УФ-свет, который невидим для человеческого глаза, классифицируется как A, B или C, в зависимости от длины его волны. Ультрафиолетовое излучение А (УФА) проникает глубже в кожу, чем ультрафиолетовое излучение B (УФB). УФА или УФB выбирается в зависимости от типа и тяжести болезни у человека. Ультрафиолетовое излучение C не используется в фототерапии. Некоторые излучения производят только волны определенной длины УФА или УФB (узкополосная терапия), которые используются для лечения конкретных заболеваний. Узкополосная терапия помогает ограничить эффект солнечного ожога, обусловленный фототерапией.
Фототерапия иногда используется в сочетании с псораленом. Комбинация псоралена плюс УФА известна под названием «ПУФА терапия». Псоралены — это лекарственные препараты, принимаемые внутрь перед лечением УФ-светом. Псоралены увеличивают чувствительность кожи к воздействию УФ-света, что позволяет применять более короткое и менее интенсивное воздействие.
Побочные эффекты фототерапии при длительном воздействии ультрафиолетового излучения включают боль и покраснение кожи, как при солнечном ожоге. Воздействие УФ-света также увеличивает долгосрочный риск развития рака кожи, однако при коротких курсах лечения риск невелик. Применение псораленов часто вызывает тошноту и чрезвычайную чувствительность к солнечному свету. Кроме того, поскольку псоралены проникают в хрусталик глаза, следует носить солнцезащитные очки с защитой от УФ-излучения по крайней мере 12 часов после прохождения ПУФА терапии.