‡ Большинству людей с хронической болью в животе врачи обычно назначают стандартные анализы крови и мочи, такие как общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, чтобы оценить, как функционируют печень и поджелудочная железа, а также общий анализ мочи. Другие анализы проводят на основании результатов этих анализов и обследования.