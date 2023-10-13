Физические причины и признаки хронической боли в животе
Причина*
Распространенные признаки†
Диагностика‡
Заболевания пищеварительного тракта
У детей — нарушение нормального развития (замедление прибавки в весе)
Вздутие живота и часто диарея или обильный и необычно дурно пахнущий кал светлого цвета, который может выглядеть жирным
Симптомы, которые усиливаются, когда люди принимают пищу, содержащую продукты из пшеницы (содержащие глютен)
Анализы крови для измерения уровня антител, вырабатываемых, когда люди с целиакией потребляют продукты, содержащие глютен
Биопсия верхнего отдела тонкой кишки
Хронический холецистит (воспаление желчного пузыря)
Рецидивирующая спастическая боль в верхней правой брюшной полости
Ультразвуковое исследование для обнаружения желчных камней
Обычно не вызывает никакого дискомфорта, но если имеется частичная непроходимость толстой кишки, возможен спастический дискомфорт
Иногда наличие крови в кале (кровь может быть видимой или может быть обнаружена во время обследования врачом)
потеря веса;
Визуализирующие исследования, такие как КТ толстой кишки с использованием контрастного вещества (КТ-колонография)
Твердый кал, редкие дефекации, затруднения при дефекации
Спастическая боль в нижней части брюшной полости, которая ослабевает после дефекации
Иногда боль во время дефекации
Обследование врачом, включая сбор подробного пищевого анамнеза
Повторяющиеся эпизоды сильной боли с повышенной температурой, потерей аппетита, снижением массы тела и диареей
Колоноскопия
Визуализирующее исследование тонкой кишки (КТ, МРТ или КТ-энтерография)
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (иногда связанная с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы)
Изжога (жгучая боль, начинающаяся в верхней части брюшной полости и поднимающаяся до горла, иногда с кислым привкусом во рту)
Иногда боль в грудной клетке
Иногда кашель, осиплость или оба эти симптома
Симптомы иногда ухудшаются в положении лежа
Облегчение при приеме антацидов
Часто только обследование врачом и попытка применения лекарственных препаратов для подавления выработки кислоты (если симптомы ослабевают, то вероятной причиной является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)
Иногда эндоскопия верхнего отдела пищеварительного тракта (исследование пищевода и желудка с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования) или рентгенологическое исследование верхнего отдела пищеварительного тракта после перорального введения бария (исследование с помощью бариевой взвеси) или проверка наличия гастроэзофагеального рефлюкса с помощью зонда для оценки кислотности
Вздутие, колики, метеоризм и диарея после потребления молочных продуктов
Иногда дыхательный тест для обнаружения водорода, что указывает на наличие непереваренной лактозы
Диета, исключающая продукты, содержащие лактозу (элиминационная диета), чтобы определить, вызваны ли симптомы потреблением этих продуктов
Постоянная боль в верхней части брюшной полости, часто отдающая в спину
потеря веса;
Иногда желтуха
КТ
МРТ/МРХПГ
Хронический панкреатит или панкреатит, сопровождающийся ложной кистой поджелудочной железы
Эпизоды сильной боли в верхней срединной части брюшной полости
Иногда диарея и жир в кале
Обычно у тех, кто перенесли острый панкреатит
Анализы крови для измерения уровней фермента, вырабатываемого поджелудочной железой
Визуализирующие исследования, например, КТ или МРТ/МРХПГ
Анализы кала (при хроническом панкреатите)
Паразитарные инфекции (особенно лямблиоз)
Недавнее посещение развивающихся стран, питье воды из ручьев или озер, или контакт с инфицированными людьми
Колики, метеоризм и диарея
Исследование кала для проверки на наличие паразитов или их яиц
Боль в желудке, которая облегчается при приеме пищи и антацидов
Может будить людей по ночам
Может быть вызвано применением НПВП
Эндоскопия и биопсия на Helicobacter (H.) pylori (бактерии, которые могут вызывать пептические язвы)
Иногда дыхательный тест или анализ кала на H. pylori
Рубцовая ткань, образующаяся вокруг кишечника (спайки) у тех, кто перенесли хирургическое вмешательство на брюшной полости
Спастическое ощущение дискомфорта, сопровождающееся тошнотой и, иногда, рвотой
Рентгенография верхних отделов ЖКТ (рентгеновские снимки желудка и тонкого кишечника после приема жидкого бария) и другие рентгенологические исследования тонкого кишечника
КТ
Несварение желудка или легкая боль
Часто небольшие количества крови в кале (обнаруживаемые только в ходе обследования врачом)
Обычно у пожилых людей
Эндоскопия пищевода и желудка
Спастическая боль с несколькими отдельными эпизодами диареи с кровью
Обычно у совершеннолетних молодых людей
Сигмоидоскопия или колоноскопия
Биопсия прямой кишки или толстой кишки
Заболевания почек и мочевыводящих путей
Частые инфекции мочевыводящих путей
Обычно у детей
Внутривенная урография или КТ
Ультразвуковое исследование
Возникающая и исчезающая боль сбоку (в боку), часто у людей, имеющих камни в почках
Иногда лихорадка
Темная или содержащая кровь моча
Общий анализ мочи
КТ или внутривенная урография
Расстройства со стороны репродуктивной системы (у женщин)
Ощущение дискомфорта, преимущественно до или в течение менструального цикла
Лапароскопия
Неопределенный дискомфорт в нижней части брюшной полости
Ультразвуковое исследование органов малого таза
вздутие живота;
Во время обследования врачом в тазовой области иногда обнаруживается новообразование
Ультразвуковое исследование органов малого таза
Системные расстройства
Рецидивирующие приступы сильной боли в животе и приступы рвоты
Иногда мышечная слабость, судорожные припадки и психические нарушения (такие как раздражение или тревожное возбуждение)
При некоторых типах порфирии образование на коже пузырей после воздействия на нее солнечного света
Анализы мочи и крови для проверки на соединения (порфирины), вырабатываемые во время приступов
Употребление конопли (марихуаны) (синдром каннабиноидной гиперемезии)
Стойкая тошнота, рвота и несварение желудка
Обычно развивается после длительного употребления конопли
Облегчение после горячего душа или исчезновение после прекращения употребления марихуаны
Обследование врачом
Анализ мочи на наркотики
Наличие заболевания у родственников
Эпизоды боли в животе, продолжающиеся 48–72 часа и часто сопровождающиеся повышенной температурой
Начинается в детском или подростковом возрасте
Генетический анализ
Симптомы, развивающиеся только после употребления определенных продуктов, таких как морепродукты
Элиминационная диета
Иммуноглобулин А-связанный васкулит (ранее называемый пурпура Шенлейна-Геноха)
Красновато-фиолетовые крошечные точки (петехии) или большие пятна (пурпура) на руках, ногах, ягодицах и верхней части стоп
Болезненные, чувствительные, припухшие суставы
Тошнота, рвота и диарея
Кровь в кале, обнаруженная во время обследования врачом
Биопсия пораженной кожи
Спастическая боль в брюшной полости
Психические изменения, такие как снижение продолжительности концентрации внимания, дезориентация и изменение поведения
Потеря аппетита, рвота и запор
Болезненные суставы
Обычно только у людей, подвергшихся воздействию свинца
Чаще у маленьких детей, живущих в домах, в которых, возможно, использовались красители на основе свинца (запрещенные в 1978 году) или свинцовые трубы
Анализы крови для измерения уровня свинца
Тяжелые эпизоды боли в животе, продолжающиеся более одного дня
Рецидивирующая боль в участках, отличных от брюшной полости, таких как спина, грудная клетка, руки и/или ноги
У детей негроидной расы, члены семьи которых обычно страдают этим заболеванием
Анализы крови для проверки на серповидные эритроциты и аномальный гемоглобин, которые характерны для серповидноклеточной анемии
* Приблизительно 10 % случаев хронической боли в животе обусловлены физическими причинами. Большинство случаев представляют собой функциональную боль в животе. В этой таблице не указаны все физические причины хронической боли в животе.
† К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
‡ Большинству людей с хронической болью в животе врачи обычно назначают стандартные анализы крови и мочи, такие как общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, чтобы оценить, как функционируют печень и поджелудочная железа, а также общий анализ мочи. Другие анализы проводят на основании результатов этих анализов и обследования.
КТ — компьютерная томография; МРХПГ — магнитно-резонансная холангиопанкреатография; МРТ — магнитно-резонансная томография; НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты.