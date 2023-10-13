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Факторы риска суицидального поведения

  • Поглощенность идеей самоубийства, четко определенные планы по его совершению, семейный анамнез и/или предыдущие попытки

  • Депрессия (особенно в сочетании с тревожностью, проявляющейся как часть большого депрессивного или биполярного расстройства, или в связи с недавней госпитализацией) и другие психические расстройства

  • Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ или алкоголя

  • Издевательства (например, кибербуллинг, социальное отторжение, дискриминация, унижение, опала)

  • Агрессивное или импульсивное поведение

  • Травматические переживания в детстве, в том числе насилие физического или сексуального характера

  • Заболевание, в особенности если оно сопровождается болью или инвалидностью, либо поражает головной мозг

  • Тяжелая утрата или потеря

  • Чувство грусти или безнадежности (если они постоянные)

  • Жизнь в одиночестве

  • Конфликт отношений

  • Проблемы с работой (например, безработица) и переходные периоды (например, от действующей военной службы к статусу ветерана, выход на пенсию)

  • Финансовый стресс при экономическом кризисе, задолженности или неполной занятости

  • Проблемы с законом

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