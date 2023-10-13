Факторы риска суицидального поведения
Поглощенность идеей самоубийства, четко определенные планы по его совершению, семейный анамнез и/или предыдущие попытки
Депрессия (особенно в сочетании с тревожностью, проявляющейся как часть большого депрессивного или биполярного расстройства, или в связи с недавней госпитализацией) и другие психические расстройства
Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ или алкоголя
Издевательства (например, кибербуллинг, социальное отторжение, дискриминация, унижение, опала)
Агрессивное или импульсивное поведение
Травматические переживания в детстве, в том числе насилие физического или сексуального характера
Заболевание, в особенности если оно сопровождается болью или инвалидностью, либо поражает головной мозг
Тяжелая утрата или потеря
Чувство грусти или безнадежности (если они постоянные)
Жизнь в одиночестве
Конфликт отношений
Проблемы с работой (например, безработица) и переходные периоды (например, от действующей военной службы к статусу ветерана, выход на пенсию)
Финансовый стресс при экономическом кризисе, задолженности или неполной занятости
Проблемы с законом