Во время купания поверх гипсовой повязки следует надеть полиэтиленовый пакет и тщательно зафиксировать его в верхней части резиновыми кольцами или клейкой лентой, либо использовать водонепроницаемый чехол, предназначенный для защиты гипса. Такие чехлы доступны в продаже, удобны в использовании и более надежны. В случае намокания гипсовой повязки влага может попасть во внутреннюю подкладку. Ее можно попробовать просушить феном для волос. Если это не поможет, гипсовую повязку нужно сменить во избежание повреждения кожи.
Запрещается засовывать под гипсовую повязку любые предметы (например, для того, чтобы почесать).
Кожу вокруг гипсовой повязки нужно ежедневно осматривать, а покрасневшие или болезненные участки показать врачу.
Ежедневно проверяют края гипсовой повязки, и если они становятся неровными, их заклеивают клейкой лентой, подкладывают ткань либо другой мягкий материал, чтобы предотвратить травмирование кожи.
Готовясь ко сну, необходимо убедиться, что край гипсовой повязки не сможет защемить кожу и не будет врезаться в тело; возможно, стоит подложить под него подушечку или прокладку.
Для снижения отека гипсовую повязку нужно регулярно поднимать в соответствии с рекомендациями врача.
Если гипсовая повязка причиняет стойкую боль или становится слишком тугой, нужно немедленно связаться с врачом. Такие симптомы могут развиться в результате пролежней или отека, которые могут потребовать немедленного снятия гипсовой повязки.
Если из-под повязки ощущается неприятный запах либо при повышении температуры необходимо обратиться к врачу. Эти симптомы могут быть признаками инфекции.
Необходимо обратиться к врачу, если гипсовая повязка приводит к усугублению боли, вызывает онемение или слабость. Такие симптомы могут указывать на синдром сдавления.