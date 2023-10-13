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Уход за гипсовой повязкой

  • Во время купания поверх гипсовой повязки следует надеть полиэтиленовый пакет и тщательно зафиксировать его в верхней части резиновыми кольцами или клейкой лентой, либо использовать водонепроницаемый чехол, предназначенный для защиты гипса. Такие чехлы доступны в продаже, удобны в использовании и более надежны. В случае намокания гипсовой повязки влага может попасть во внутреннюю подкладку. Ее можно попробовать просушить феном для волос. Если это не поможет, гипсовую повязку нужно сменить во избежание повреждения кожи.

  • Запрещается засовывать под гипсовую повязку любые предметы (например, для того, чтобы почесать).

  • Кожу вокруг гипсовой повязки нужно ежедневно осматривать, а покрасневшие или болезненные участки показать врачу.

  • Ежедневно проверяют края гипсовой повязки, и если они становятся неровными, их заклеивают клейкой лентой, подкладывают ткань либо другой мягкий материал, чтобы предотвратить травмирование кожи.

  • Готовясь ко сну, необходимо убедиться, что край гипсовой повязки не сможет защемить кожу и не будет врезаться в тело; возможно, стоит подложить под него подушечку или прокладку.

  • Для снижения отека гипсовую повязку нужно регулярно поднимать в соответствии с рекомендациями врача.

  • Если гипсовая повязка причиняет стойкую боль или становится слишком тугой, нужно немедленно связаться с врачом. Такие симптомы могут развиться в результате пролежней или отека, которые могут потребовать немедленного снятия гипсовой повязки.

  • Если из-под повязки ощущается неприятный запах либо при повышении температуры необходимо обратиться к врачу. Эти симптомы могут быть признаками инфекции.

  • Необходимо обратиться к врачу, если гипсовая повязка приводит к усугублению боли, вызывает онемение или слабость. Такие симптомы могут указывать на синдром сдавления.

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