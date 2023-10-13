Устройства, помогающие человеку функционировать
Проблема
Устройство
Плохое равновесие, слабые ноги или головокружение
Трости, ходунки или инвалидные коляски
Сиденья в душе
Поручни по бокам и сзади в душе и туалете
Скамейки в ванне
Слабый захват
Увеличенные рукоятки на столовых приборах и рожках для обуви
Ограниченная досягаемость или движение
Захватывающие устройства для поднимания предметов с пола или с полки
тремор;
Утяжеленные столовые приборы
Чашки с крышками
Изогнутые ложки
Проблемы координации
Тарелки с ободком и рельефной резиновой нижней частью, чтобы захватывать поверхность и предотвращать их скольжение
Нарушения функции рук
Инструменты с увеличенными рукоятками либо с пружинным или электронным управлением
Затрудненное вставание вследствие проблем со спиной, бедром или из-за слабости ног
Приподнятые туалетные сиденья
Стулья с подъемными сиденьями
Стулья с удлиненными ножками (чтобы сделать сиденье выше)
Паралич (включая квадриплегию) и другие заболевания, чрезвычайно ограничивающие функцию
Компьютер или устройства с поддержкой смартфонов
Нарушение зрения
Более крупные кнопки или функции голосового управления на телефонах
Книги с крупным шрифтом или аудио-книги
Нарушение слуха
Телефоны со световым мигающим сигналом вместо звонка
Смартфоны с преобразование речи в текст в реальном времени
Нарушение памяти
Телефоны с автоматическим набором номера
Таблетницы-органайзеры и напоминания о приеме препаратов
Карманные устройства или приложения на смарт-устройствах, записывающие и воспроизводящие сообщения (напоминания, инструкции и списки) в нужное время
Портативные устройства безопасности для отслеживания местоположения