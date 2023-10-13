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Устройства, помогающие человеку функционировать

Проблема

Устройство

Плохое равновесие, слабые ноги или головокружение

Трости, ходунки или инвалидные коляски

Сиденья в душе

Поручни по бокам и сзади в душе и туалете

Скамейки в ванне

Слабый захват

Увеличенные рукоятки на столовых приборах и рожках для обуви

Ограниченная досягаемость или движение

Захватывающие устройства для поднимания предметов с пола или с полки

тремор;

Утяжеленные столовые приборы

Чашки с крышками

Изогнутые ложки

Проблемы координации

Тарелки с ободком и рельефной резиновой нижней частью, чтобы захватывать поверхность и предотвращать их скольжение

Нарушения функции рук

Инструменты с увеличенными рукоятками либо с пружинным или электронным управлением

Затрудненное вставание вследствие проблем со спиной, бедром или из-за слабости ног

Приподнятые туалетные сиденья

Стулья с подъемными сиденьями

Стулья с удлиненными ножками (чтобы сделать сиденье выше)

Паралич (включая квадриплегию) и другие заболевания, чрезвычайно ограничивающие функцию

Компьютер или устройства с поддержкой смартфонов

Нарушение зрения

Более крупные кнопки или функции голосового управления на телефонах

Книги с крупным шрифтом или аудио-книги

Нарушение слуха

Телефоны со световым мигающим сигналом вместо звонка

Смартфоны с преобразование речи в текст в реальном времени

Нарушение памяти

Телефоны с автоматическим набором номера

Таблетницы-органайзеры и напоминания о приеме препаратов

Карманные устройства или приложения на смарт-устройствах, записывающие и воспроизводящие сообщения (напоминания, инструкции и списки) в нужное время

Портативные устройства безопасности для отслеживания местоположения

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