Уход на дому — это уход профессиональных сиделок у пациента на дому, осуществляемый под медицинским наблюдением, при котором оказывается помощь в приеме лекарственных препаратов, выполняется оценка состояния пациента, купание и другие персональные услуги.
Хосписный уход — это уход за пациентом в конце жизни, который направлен на облегчение симптомов и обеспечение эмоциональной, духовной и социальной поддержки умирающего человека и членов его семьи. Он может осуществляться по месту жительства пациента, в учреждении хосписа или в другом учреждении, например, в доме престарелых. В некоторых больницах предоставляется уход по типу хосписа. Для получения хосписного ухода ожидаемый период жизни пациента должен, как правило, составлять менее 6 месяцев.
Дом престарелых — это уход в лицензированном учреждении интернатного типа с медсестрами и социальными работниками.
Паллиативная помощь — это специализированная медицинская помощь людям, живущим с серьезным заболеванием. Этот тип ухода направлен на облегчение симптомов и стресса у серьезно больного человека и членов его семьи.
Временный уход — это временный уход на дому, в доме престарелых или в хосписе, который дает возможность членам семьи или другим ухаживающим лицам совершить поездку, отдохнуть или заняться другими делами. Он может длиться несколько дней или недель, в зависимости от системы оказания помощи и финансирования.
Добровольные организации предоставляют различные финансовые и вспомогательные услуги людям, которые больны, а также членам их семей. Деятельность таких организаций обычно направлена на пациентов с определенным заболеванием.