Три уровня профилактики
Три уровня профилактики — это первичная, вторичная и третичная профилактика.
При первичной профилактике фактически предотвращается развитие заболевания.
Типы первичной профилактики включают следующие:
При вторичной профилактике обнаруживается заболевание и начинается его раннее лечение, часто до проявления симптомов, таким образом предельно уменьшается развитие серьезных последствий.
Вторичная профилактика включает следующие виды:
При третичной профилактике контролируется уже существующее, обычно хроническое заболевание для предотвращения осложнений или дополнительного вреда.
Третичная профилактика включает следующие виды: