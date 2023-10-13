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Три уровня профилактики

Три уровня профилактики — это первичная, вторичная и третичная профилактика.

При первичной профилактике фактически предотвращается развитие заболевания.

Типы первичной профилактики включают следующие:

  • Вакцинации

  • консультирование для изменения поведения, сопряженного с высоким риском;

  • иногда химиопрофилактика.

При вторичной профилактике обнаруживается заболевание и начинается его раннее лечение, часто до проявления симптомов, таким образом предельно уменьшается развитие серьезных последствий.

Вторичная профилактика включает следующие виды:

  • Программы скрининга, например, маммографию для обнаружения рака молочной железы и двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (ДРА) для обнаружения остеопороза.

  • Отслеживание половых партнеров человека, у которого диагностирована инфекция, передающаяся половым путем (отслеживание контактов), и, в случае необходимости, лечение таких людей для минимизации распространения болезни.

При третичной профилактике контролируется уже существующее, обычно хроническое заболевание для предотвращения осложнений или дополнительного вреда.

Третичная профилактика включает следующие виды:

  • Для больных диабетом: контроль уровня сахара в крови, отличный уход за кожей, частое обследование ступней ног, а также регулярные физические нагрузки для предотвращения заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

  • Для людей, перенесших инсульт: прием аспирина для профилактики возникновения второго инсульта;

  • поддерживающие и реабилитационные мероприятия во избежание ухудшения и для максимального улучшения качества жизни, например, при реабилитации после травм, инфаркта миокарда или инсульта;

  • профилактика осложнений у людей с инвалидностью, например, предотвращение пролежней у больных, прикованных к постели.

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