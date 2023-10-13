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Три общих рефлекса новорожденных

Рефлекс Моро заключается в том, что, когда новорожденный испуган, он плачет и широко отводит руки, растопыривая пальцы, и поджимает ноги.

Поисковый рефлекс новорождённого состоит в том, что в ответ на прикосновение ко рту или губе новорожденный поворачивает голову в ту сторону, к которой прикоснулись. Этот рефлекс позволяет новорожденным найти сосок.

Сосательный рефлекс — когда новорожденному кладут в рот какой-либо предмет (например, соску-пустышку), он сразу начинает делать сосательные движения.

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