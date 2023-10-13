Три общих рефлекса новорожденных
Рефлекс Моро заключается в том, что, когда новорожденный испуган, он плачет и широко отводит руки, растопыривая пальцы, и поджимает ноги.
Поисковый рефлекс новорождённого состоит в том, что в ответ на прикосновение ко рту или губе новорожденный поворачивает голову в ту сторону, к которой прикоснулись. Этот рефлекс позволяет новорожденным найти сосок.
Сосательный рефлекс — когда новорожденному кладут в рот какой-либо предмет (например, соску-пустышку), он сразу начинает делать сосательные движения.