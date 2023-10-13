*Разбивка слов на их составляющие помогает расшифровать их: а — нет; дис — болезненный (или аномальный); гипо — недостаток (или ниже нормы); мен — месяц; метро — матка; олиго — мало или скудный; поли — много; пост — после; пред — до; рагия — прорываться наружу; рея — поток.