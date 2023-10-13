Толкование медицинских терминов, обозначающих нарушения менструального цикла*
Термин
Описание
отсутствие менструации;
Первичная аменорея
Менструации, которые начались, но потом прекратились
Вторичная аменорея
Менструации, которые начались, но потом прекратились
Олигоменорея
Олигоменорея
Полименорея
Необычно частая менструация
Дисменорея
Менструальные спазмы или болезненная менструация
Гипоменорея
Необычно слабые менструации
Меноррагия (тяжелое менструальное кровотечение, также называемое гиперменореей)
Необычно длинная и/или обильная менструация
Метроррагия (межменструальное кровотечение)
Кровотечение, которое происходит часто и нерегулярно между менструациями
Менометроррагия
Обильное кровотечение во время менструации и кровотечения, которые происходят часто и нерегулярно между менструациями
предменструальный синдром (ПМС).
Физические и психологические симптомы, которые возникают перед началом менструации
Тяжелые психологические симптомы, которые наблюдаются до начала менструации, исчезают в начале или вскоре после начала менструации и мешают повседневной активности и/или отношениям с близкими
Кровотечение в период постменопаузы
Кровотечение, которое наблюдается после наступления менопаузы
*Разбивка слов на их составляющие помогает расшифровать их: а — нет; дис — болезненный (или аномальный); гипо — недостаток (или ниже нормы); мен — месяц; метро — матка; олиго — мало или скудный; поли — много; пост — после; пред — до; рагия — прорываться наружу; рея — поток.