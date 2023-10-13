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Типы тиков

Тип

Моторные

Голосовые

Простые

Моргание

Гримасничание

Подергивание головой

Пожимание плечами

Кряхтящие или лающие звуки

Шмыгание носом или фырканье

Прочищение горла

сложные.

Комбинации простых тиков (такие как поворачивание головы и пожимание плечами)

Копропраксия: использование сексуальных или непристойных жестов

Эхопраксия: имитация чьих-либо движений

Копролалия: произнесение слов, неприемлемых в обществе (например, непристойностей или оскорбительных выражений на национальной почве)

Эхолалия: повторение собственных или чужих звуков или слов

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