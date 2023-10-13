Типы тиков
Тип
Моторные
Голосовые
Простые
Моргание
Гримасничание
Подергивание головой
Пожимание плечами
Кряхтящие или лающие звуки
Шмыгание носом или фырканье
Прочищение горла
сложные.
Комбинации простых тиков (такие как поворачивание головы и пожимание плечами)
Копропраксия: использование сексуальных или непристойных жестов
Эхопраксия: имитация чьих-либо движений
Копролалия: произнесение слов, неприемлемых в обществе (например, непристойностей или оскорбительных выражений на национальной почве)
Эхолалия: повторение собственных или чужих звуков или слов