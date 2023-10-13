Типы термолечения
Тип
Описание
Пояснения
Применение
Тепло, применяемое к поверхности тела
Тепло инфракрасного излучения
Тепло применяется с использованием лампы, обычно в течение менее 20 минут в день
Необходим присмотр для того, чтобы избежать ожогов
Не используется у людей с имплантированным металлическим устройством или снижением чувствительности кожи (особенно к температуре и боли)
Артралгия (боль в суставах)
Артрит (различные формы)
Боль в спине
Фибромиалгия
Мышечный спазм
Миалгия (мышечная боль)
Невралгия (боль, связанная с нервом)
растяжения;
Растяжения
Теносиновит (воспаление сухожилий и покрывающих их структур)
Хлыстовые травмы
Горячие компрессы
Мешочки из хлопковой ткани, наполненные силикатным гелем, обычно разогреваемые в микроволновой печи
Можно завернуть их в полотенце, чтобы предотвратить ожог кожи
Аналогично применению инфракрасного излучения
Парафиновая ванна
Погружение, опускание или покрытие расплавленным воском
Обычно применяется на малых суставах, например, кистевых, коленных или локтевых
Не используется в случае открытых ран
Гидротерапия
Погружение в бурлящую теплую воду в большой промышленной вихревой ванне
Ускоряет заживление ран путем стимуляции кровотока и очистки ожогов и ран
Расслабляет мышцы и облегчает боль
Помогает в сочетании с упражнениями на диапазон движений
Тепло, применяемое к глубоко лежащим тканям
ультразвуковое исследование.
Высокочастотные звуковые волны, которые глубоко проникают в ткани, вибрируют и вырабатывают тепло, способствующее приливу крови (с кислородом и питательными веществами) к поврежденному участку
Не применяется на тканях с пониженным притоком крови (при ишемии), на онемевших участках или участках с активной инфекцией, на срастающихся костях или же на определенных частях тела (например, глазах, головном мозге, позвоночнике, ушах, сердце или органах репродуктивной системы)
Не используется у пациентов с тенденцией к кровотечениям или больных раком
Повреждения костей
Бурсит
Комплексный региональный болевой синдром
Контрактура
остеоартрит;
Тендинит