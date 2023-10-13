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Типы термолечения

Тип

Описание

Пояснения

Применение

Тепло, применяемое к поверхности тела

Тепло инфракрасного излучения

Тепло применяется с использованием лампы, обычно в течение менее 20 минут в день

Необходим присмотр для того, чтобы избежать ожогов

Не используется у людей с имплантированным металлическим устройством или снижением чувствительности кожи (особенно к температуре и боли)

Артралгия (боль в суставах)

Артрит (различные формы)

Боль в спине

Фибромиалгия

Мышечный спазм

Миалгия (мышечная боль)

Невралгия (боль, связанная с нервом)

растяжения;

Растяжения

Теносиновит (воспаление сухожилий и покрывающих их структур)

Хлыстовые травмы

Горячие компрессы

Мешочки из хлопковой ткани, наполненные силикатным гелем, обычно разогреваемые в микроволновой печи

Можно завернуть их в полотенце, чтобы предотвратить ожог кожи

Аналогично применению инфракрасного излучения

Парафиновая ванна

Погружение, опускание или покрытие расплавленным воском

Обычно применяется на малых суставах, например, кистевых, коленных или локтевых

Не используется в случае открытых ран

Гидротерапия

Погружение в бурлящую теплую воду в большой промышленной вихревой ванне

Ускоряет заживление ран путем стимуляции кровотока и очистки ожогов и ран

Расслабляет мышцы и облегчает боль

Помогает в сочетании с упражнениями на диапазон движений

Тепло, применяемое к глубоко лежащим тканям

ультразвуковое исследование.

Высокочастотные звуковые волны, которые глубоко проникают в ткани, вибрируют и вырабатывают тепло, способствующее приливу крови (с кислородом и питательными веществами) к поврежденному участку

Не применяется на тканях с пониженным притоком крови (при ишемии), на онемевших участках или участках с активной инфекцией, на срастающихся костях или же на определенных частях тела (например, глазах, головном мозге, позвоночнике, ушах, сердце или органах репродуктивной системы)

Не используется у пациентов с тенденцией к кровотечениям или больных раком

Повреждения костей

Бурсит

Комплексный региональный болевой синдром

Контрактура

остеоартрит;

Тендинит

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