Типы специалистов в области психического здоровья
Медицинский специалист
Обучение
Квалификация
Психиатр
Врач, получивший 4 и более лет медицинской и психиатрической подготовки после окончания медицинского факультета
Может назначать лекарственные препараты, проводить электросудорожную терапию и госпитализировать людей
Может заниматься только психотерапией, только назначать лекарственные препараты или делать и то, и другое
Психолог
Медицинский специалист, имеющий степень магистра или докторскую степень, но не медицинскую степень
Часто прошел дополнительную подготовку после защиты кандидатской диссертации и, как правило, обучен проведению психологических тестов, которые полезны при диагностике
Может заниматься психотерапией, но не может проводить физикальное обследование, назначать лекарственные препараты (в большинстве штатов) или госпитализировать больных
Психиатрический социальный работник
Медицинский специалист со специальной подготовкой в некоторых аспектах психотерапии, например, семейной, брачной или индивидуальной психотерапии
Часто обучены взаимодействию с системами социального обслуживания в штате
Может иметь степень магистра, а иногда также докторскую степень
Не может проводить физикальное обследование или назначать лекарственные препараты
Высококвалифицированная психиатрическая медсестра
Медсестра со степенью магистра или выше, прошедшая курсы поведенческого здоровья
Может осуществлять независимую практику психотерапии в некоторых штатах и назначать лекарственные препараты под контролем врача
Психоаналитик
Может быть психиатром, психологом или социальным работником, прошедшим многолетнее обучение практике психоанализа (тип интенсивной психотерапии с несколькими сеансами в неделю, предназначенный для изучения бессознательных схем мышления, чувств и поведения)
Практикует психоанализ и, если также является психиатром, может назначать лекарственные препараты и госпитализировать больных