Типы мукополисахаридозов
Название болезни
Комментарии
Синдром Гурлер (МПС I H)
Синдром Шейе (МПС I S)
Синдром Гурлер-Шейе (МПС I H/S)
Начало болезни: при синдроме Гурлер — в течение первого года жизни
При синдроме Шейе — с 5-летнего возраста
При синдроме Гурлер-Шейе — в возрасте 3–8 лет
Некоторые симптомы: помутнение роговицы, ригидность суставов, тяжелые черты лица, жесткие волосы, большой язык, умственная отсталость, заболевание сердца, нарушение слуха и зрение, паховая и пупочная грыжа, синдром апноэ во сне, жидкость в головном мозге
Лечение: Облегчение симптомов
Заместительная терапия ферментом ларонидазой
Трансплантация стволовых клеток или костного мозга
Синдром Хантера (МПС II)
Начало болезни: в возрасте 2–4 лет
Некоторые симптомы: аналогичны симптомам при синдроме Гурлер, но менее тяжелые, и отсутствует помутнение роговицы
При легкой форме — нормальный интеллект
При тяжелой форме — усугубление умственной отсталости и физической инвалидности, смерть к 15-летнему возрасту
Лечение: Облегчение симптомов
Заместительная терапия ферментом идурсульфазой
Трансплантация стволовых клеток или костного мозга
Синдром Санфилиппо (МПС III)
Начало болезни: в возрасте 2–6 лет
Некоторые симптомы: аналогичны симптомам при синдроме Гурлер, но присутствует тяжелая умственная отсталость
Лечение: Облегчение симптомов
Синдром Моркио (МПС IV)†
Начало болезни: в возрасте 1–4 лет
Некоторые симптомы: аналогичны симптомам при синдроме Гурлер, но присутствуют тяжелые изменения костной ткани, включая недоразвитие костей в верхней части позвоночника; возможен нормальный интеллект
Лечение: Облегчение симптомов
При типе IVA заместительная терапия ферментом элосульфазой альфа
Синдром Марото-Лами (МПС VI)
Начало болезни: изменяется, но может быть аналогичным синдрому Гурлер
Некоторые симптомы: аналогичны симптомам при синдроме Гурлер, но интеллект нормальный
Лечение: Облегчение симптомов
Заместительная терапия ферментом галсульфазой
Синдром Слая (МПС VII)
Начало болезни: в возрасте 1–4 лет
Некоторые симптомы: аналогичны симптомам при синдроме Гурлер, но присутствует больше разновидностей по тяжести
Лечение: Облегчение симптомов
Трансплантация стволовых клеток или костного мозга
Дефицит гиалуронидазы (МПС IX)
Начало болезни: в возрасте 6 месяцев
Некоторые симптомы: опухоли в мягких тканях вокруг суставов, неправильно сформированные черты, низкорослость, нормальный интеллект
Лечение: установленное лечение отсутствует
* Этот мукополисахаридоз также включает типы IIIA, IIIB, IIIC и IIID.
† Этот мукополисахаридоз также включает типы IVA и IVB.