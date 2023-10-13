Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Типы мукополисахаридозов

Название болезни

Комментарии

Синдром Гурлер (МПС I H)

Синдром Шейе (МПС I S)

Синдром Гурлер-Шейе (МПС I H/S)

Начало болезни: при синдроме Гурлер — в течение первого года жизни

При синдроме Шейе — с 5-летнего возраста

При синдроме Гурлер-Шейе — в возрасте 3–8 лет

Некоторые симптомы: помутнение роговицы, ригидность суставов, тяжелые черты лица, жесткие волосы, большой язык, умственная отсталость, заболевание сердца, нарушение слуха и зрение, паховая и пупочная грыжа, синдром апноэ во сне, жидкость в головном мозге

Лечение: Облегчение симптомов

Заместительная терапия ферментом ларонидазой

Трансплантация стволовых клеток или костного мозга

Синдром Хантера (МПС II)

Начало болезни: в возрасте 2–4 лет

Некоторые симптомы: аналогичны симптомам при синдроме Гурлер, но менее тяжелые, и отсутствует помутнение роговицы

При легкой форме — нормальный интеллект

При тяжелой форме — усугубление умственной отсталости и физической инвалидности, смерть к 15-летнему возрасту

Лечение: Облегчение симптомов

Заместительная терапия ферментом идурсульфазой

Трансплантация стволовых клеток или костного мозга

Синдром Санфилиппо (МПС III)

Начало болезни: в возрасте 2–6 лет

Некоторые симптомы: аналогичны симптомам при синдроме Гурлер, но присутствует тяжелая умственная отсталость

Лечение: Облегчение симптомов

Синдром Моркио (МПС IV)†

Начало болезни: в возрасте 1–4 лет

Некоторые симптомы: аналогичны симптомам при синдроме Гурлер, но присутствуют тяжелые изменения костной ткани, включая недоразвитие костей в верхней части позвоночника; возможен нормальный интеллект

Лечение: Облегчение симптомов

При типе IVA заместительная терапия ферментом элосульфазой альфа

Синдром Марото-Лами (МПС VI)

Начало болезни: изменяется, но может быть аналогичным синдрому Гурлер

Некоторые симптомы: аналогичны симптомам при синдроме Гурлер, но интеллект нормальный

Лечение: Облегчение симптомов

Заместительная терапия ферментом галсульфазой

Синдром Слая (МПС VII)

Начало болезни: в возрасте 1–4 лет

Некоторые симптомы: аналогичны симптомам при синдроме Гурлер, но присутствует больше разновидностей по тяжести

Лечение: Облегчение симптомов

Трансплантация стволовых клеток или костного мозга

Дефицит гиалуронидазы (МПС IX)

Начало болезни: в возрасте 6 месяцев

Некоторые симптомы: опухоли в мягких тканях вокруг суставов, неправильно сформированные черты, низкорослость, нормальный интеллект

Лечение: установленное лечение отсутствует

* Этот мукополисахаридоз также включает типы IIIA, IIIB, IIIC и IIID.

† Этот мукополисахаридоз также включает типы IVA и IVB.

По этим темам