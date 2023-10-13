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Сульфаниламидные препараты

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Мафенид

Сульфацетамид

Сульфадиазин

Сульфадоксин

Сульфаметизол

Сульфаниламид

Сульфасалазин

Сульфизоксазол

Триметоприм/сульфаметоксазол

Инфекции мочевыводящих путей (кроме сульфасалазина, сульфацетамида и мафенида)

Для сульфаниламида: Воспаление влагалища (вагинит)

Для сульфасалазина:воспалительное заболевание кишечника

Для сульфацетамида: Поверхностные глазные инфекции

Для мафенида и сульфадиазина: Только местно при ожогах

Для триметоприма/сульфаметоксазола: Кожные инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)

Тошнота, рвота и диарея

Аллергические реакции, включая сыпь, анафилаксию и ангионевротический отек

Кристаллы в моче (редко)

Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов

Чувствительность к солнечному свету

Возможна повышенная склонность к кровотечениям при использовании совместно с варфарином

У людей с дефицитом Г6ФДГ (см. таблицу Более подробно о некоторых причинах анемии) — разрушение эритроцитов (анемия)

Г6ФД — недостаточность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы

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