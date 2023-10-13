Сульфаниламидные препараты
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Мафенид
Сульфацетамид
Сульфадиазин
Сульфадоксин
Сульфаметизол
Сульфаниламид
Сульфасалазин
Сульфизоксазол
Инфекции мочевыводящих путей (кроме сульфасалазина, сульфацетамида и мафенида)
Для сульфаниламида: Воспаление влагалища (вагинит)
Для сульфасалазина:воспалительное заболевание кишечника
Для сульфацетамида: Поверхностные глазные инфекции
Для мафенида и сульфадиазина: Только местно при ожогах
Для триметоприма/сульфаметоксазола: Кожные инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)
Тошнота, рвота и диарея
Аллергические реакции, включая сыпь, анафилаксию и ангионевротический отек
Кристаллы в моче (редко)
Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов
Чувствительность к солнечному свету
Возможна повышенная склонность к кровотечениям при использовании совместно с варфарином
У людей с дефицитом Г6ФДГ (см. таблицу Более подробно о некоторых причинах анемии) — разрушение эритроцитов (анемия)
Г6ФД — недостаточность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы