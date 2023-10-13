Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Степени умственной отсталости

Степень

Уровень IQ

Способности в дошкольном возрасте (от рождения до 6 лет)

Адаптивные навыки в школьном возрасте (от 6 до 20 лет)

Поддержка, которая требуется во взрослом возрасте (от 21 года)

Легкая степень

IQ 52–69

Часто наблюдается задержка развития речи и понимания языка

Часто не диагностируется до позднего возраста

Могут развиваться социальные и коммуникативные навыки

Наблюдаются некоторые затруднения в обучении чтению, письму и счету, но к старшему подростковому возрасту может усвоить программу до 6-го года обучения

Трудности с планированием и обращением с деньгами

Недостаточный уровень социализации, но при этом перспектива усвоения необходимых социальных навыков

Некоторые ограничения, касающиеся умения выносить оценочные суждения и понимания рисков (такой человек с большей легкостью становится объектом манипуляций других людей)

Требуется руководство и помощь в выполнении сложных задач (таких как принятие решений относительно медицинской помощи или юридических вопросов), а также помощь во время нестандартных социальных или экономических потрясений

Как правило, могут развиваться социальные и профессиональные навыки, которых достаточно для того, чтобы себя обслуживать

Средний

IQ 36–51

Низкий уровень способности ориентироваться в социуме

Могут помогать обучающие программы по самообслуживанию

Может говорить или способен научиться общению

При наличии поддержки может освоить программу уровня начальной школы

Может научиться самостоятельно перемещаться по знакомым местам

Способности к вынесению оценочных суждений относительно социума и способности к пониманию ограничены, но может освоить некоторые социальные и профессиональные навыки

Может успешно формировать дружеские и романтические отношения

В состоянии выполнять простые персональные потребности и потребности, связанные с ведением домашнего хозяйства, после получения расширенных инструкций

Нуждается в надзоре и руководстве по вопросам обращения с деньгами, составления расписаний и выполнения практически всех простейших повседневных задач

Может достичь уровня самообеспечения, выполняя работу во вспомогательной обстановке

Тяжелая степень

IQ 20–35

В состоянии усвоить некоторые навыки самообслуживания

Речевые навыки ограничены

В состоянии сказать несколько слов

Может говорить или научиться общаться на простые темы, связанные с повседневными событиями, а также усвоить простые навыки для поддержания гигиены

Плохо понимает письменную речь, имеет проблемы со счетом, определением времени или обращением с деньгами

Помогают занятия, направленные на приобретение навыков

Как правило, успешно взаимодействует с членами семьи и другими знакомыми людьми

В некоторых случаях демонстрирует неадаптивное поведение (включая нанесение себе повреждений)

Может усвоить некоторые полезные навыки самозащиты в контролируемой обстановке

Требуется поддержка в выполнении большинства повседневных задач, но в некоторых случаях может принимать частичное участие в самообслуживании под тщательным надзором

Крайняя степень

IQ 19 или ниже

Может потребоваться специализированная поддержка из-за ограниченных навыков самообслуживания и повышенного риска сопутствующих заболеваний

Крайне ограниченные когнитивные способности

Часто нарушения чувствительности и/или физические нарушения

Ограниченное понимание речи или жестов; общение, главным образом, невербальное

Может получать удовольствие от нахождения в компании хорошо знакомых членов семьи и лиц, осуществляющих за ним уход, но нарушения чувствительности и физические нарушения часто ограничивают социальную активность

Часто требуется специализированная поддержка

Может принимать очень ограниченное участие в самообслуживании

По этим темам