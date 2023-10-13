Степени умственной отсталости
Степень
Уровень IQ
Способности в дошкольном возрасте (от рождения до 6 лет)
Адаптивные навыки в школьном возрасте (от 6 до 20 лет)
Поддержка, которая требуется во взрослом возрасте (от 21 года)
Легкая степень
IQ 52–69
Часто наблюдается задержка развития речи и понимания языка
Часто не диагностируется до позднего возраста
Могут развиваться социальные и коммуникативные навыки
Наблюдаются некоторые затруднения в обучении чтению, письму и счету, но к старшему подростковому возрасту может усвоить программу до 6-го года обучения
Трудности с планированием и обращением с деньгами
Недостаточный уровень социализации, но при этом перспектива усвоения необходимых социальных навыков
Некоторые ограничения, касающиеся умения выносить оценочные суждения и понимания рисков (такой человек с большей легкостью становится объектом манипуляций других людей)
Требуется руководство и помощь в выполнении сложных задач (таких как принятие решений относительно медицинской помощи или юридических вопросов), а также помощь во время нестандартных социальных или экономических потрясений
Как правило, могут развиваться социальные и профессиональные навыки, которых достаточно для того, чтобы себя обслуживать
Средний
IQ 36–51
Низкий уровень способности ориентироваться в социуме
Могут помогать обучающие программы по самообслуживанию
Может говорить или способен научиться общению
При наличии поддержки может освоить программу уровня начальной школы
Может научиться самостоятельно перемещаться по знакомым местам
Способности к вынесению оценочных суждений относительно социума и способности к пониманию ограничены, но может освоить некоторые социальные и профессиональные навыки
Может успешно формировать дружеские и романтические отношения
В состоянии выполнять простые персональные потребности и потребности, связанные с ведением домашнего хозяйства, после получения расширенных инструкций
Нуждается в надзоре и руководстве по вопросам обращения с деньгами, составления расписаний и выполнения практически всех простейших повседневных задач
Может достичь уровня самообеспечения, выполняя работу во вспомогательной обстановке
Тяжелая степень
IQ 20–35
В состоянии усвоить некоторые навыки самообслуживания
Речевые навыки ограничены
В состоянии сказать несколько слов
Может говорить или научиться общаться на простые темы, связанные с повседневными событиями, а также усвоить простые навыки для поддержания гигиены
Плохо понимает письменную речь, имеет проблемы со счетом, определением времени или обращением с деньгами
Помогают занятия, направленные на приобретение навыков
Как правило, успешно взаимодействует с членами семьи и другими знакомыми людьми
В некоторых случаях демонстрирует неадаптивное поведение (включая нанесение себе повреждений)
Может усвоить некоторые полезные навыки самозащиты в контролируемой обстановке
Требуется поддержка в выполнении большинства повседневных задач, но в некоторых случаях может принимать частичное участие в самообслуживании под тщательным надзором
Крайняя степень
IQ 19 или ниже
Может потребоваться специализированная поддержка из-за ограниченных навыков самообслуживания и повышенного риска сопутствующих заболеваний
Крайне ограниченные когнитивные способности
Часто нарушения чувствительности и/или физические нарушения
Ограниченное понимание речи или жестов; общение, главным образом, невербальное
Может получать удовольствие от нахождения в компании хорошо знакомых членов семьи и лиц, осуществляющих за ним уход, но нарушения чувствительности и физические нарушения часто ограничивают социальную активность
Часто требуется специализированная поддержка
Может принимать очень ограниченное участие в самообслуживании