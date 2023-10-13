Стадии лимфомы Ходжкина
Стадия
Масштабы распространения
Вероятность излечения*
I
Поражение ограничивается одним участком лимфоидной ткани (лимфоузел, тимус или селезенка) или только одним участком за пределами лимфатической системы (IE)†
Более 85–90 %
II
Поражение двух и более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы, выше или ниже диафрагмы (например, несколько увеличенных лимфоузлов на шее и несколько в подмышечной впадине) либо распространение за пределы пораженной лимфатической зоны с или без вовлечения других лимфатических зон по ту же сторону диафрагмы (IIE)†
III
Поражение селезенки и лимфатических зон выше и ниже диафрагмы (например, несколько увеличенных лимфатических узлов на шее и несколько в паху)
Примерно от 75 до 80 %
Внутривенное вливание
Поражение других органов (например, костного мозга, легких или печени), а также лимфоузлов
* Заболевание не рецидивирует в течение 5 лет.
† Для стадий I и II, если лимфома Ходжкина поражает орган за пределами лимфатической системы, она классифицируется как стадия IE или IIE.