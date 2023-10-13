Сроки прорезывания зубов у детей
Зубы
Возраст при прорезывании*
Нижние передние зубы (нижние центральные резцы)
5-9 месяцев
Верхние передние зубы (верхние центральные резцы)
8-12 месяцев
Верхние боковые зубы (верхние боковые резцы)
10-12 месяцев
Нижние боковые зубы (нижние боковые резцы)
12-15 месяцев
Первые задние зубы (первые моляры)
10-16 месяцев
Клыки верхней челюсти
16-20 месяцев
Вторые задние зубы (вторые моляры)
20-30 месяцев
* Возраст прорезывания молочных (сменных) зубов может быть разным. В общей сложности, у ребенка есть 20 молочных зубов.