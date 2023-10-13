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Сроки прорезывания зубов у детей

Зубы

Возраст при прорезывании*

Нижние передние зубы (нижние центральные резцы)

5-9 месяцев

Верхние передние зубы (верхние центральные резцы)

8-12 месяцев

Верхние боковые зубы (верхние боковые резцы)

10-12 месяцев

Нижние боковые зубы (нижние боковые резцы)

12-15 месяцев

Первые задние зубы (первые моляры)

10-16 месяцев

Клыки верхней челюсти

16-20 месяцев

Вторые задние зубы (вторые моляры)

20-30 месяцев

* Возраст прорезывания молочных (сменных) зубов может быть разным. В общей сложности, у ребенка есть 20 молочных зубов.

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