Сроки прорезывания зубов
Зубы
Количество
Возраст при прорезывании*
Молочные (всего 20)
Нижние центральные резцы
2 %
5-9 месяцев
Верхние центральные резцы
2 %
8-12 месяцев
Верхние боковые резцы
2 %
10-12 месяцев
Нижние боковые резцы
2 %
12-15 месяцев
1-е моляры†
4 %
10-16 месяцев
Клыки
4 %
16-20 месяцев
2-е моляры†
4 %
20-30 месяцев
Постоянные (всего 32)
1-е моляры†
4 %
5-7 лет
Резцы
8.
6-8 лет
Малые коренные зубы
8.
9-12 лет
Клыки
4 %
10-13 лет
2-е моляры†
4 %
11-13 лет
3-и моляры†
4 %
17-25 лет
* Возраст при прорезывании сильно варьируется.