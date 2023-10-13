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Сроки прорезывания зубов

Зубы

Количество

Возраст при прорезывании*

Молочные (всего 20)

Нижние центральные резцы

2 %

5-9 месяцев

Верхние центральные резцы

2 %

8-12 месяцев

Верхние боковые резцы

2 %

10-12 месяцев

Нижние боковые резцы

2 %

12-15 месяцев

1-е моляры†

4 %

10-16 месяцев

Клыки

4 %

16-20 месяцев

2-е моляры†

4 %

20-30 месяцев

Постоянные (всего 32)

1-е моляры†

4 %

5-7 лет

Резцы

8.

6-8 лет

Малые коренные зубы

8.

9-12 лет

Клыки

4 %

10-13 лет

2-е моляры†

4 %

11-13 лет

3-и моляры†

4 %

17-25 лет

* Возраст при прорезывании сильно варьируется.

† Моляры нумеруются спереди кзади ротовой полости (см. рисунок ).

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