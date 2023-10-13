Сроки и эффекты лекарственных препаратов во время беременности
Временные рамки
Возможные последствия для плода*
Статус плода
В течение 20 дней после оплодотворения
Воздействие по типу «все или ничего» (смерть плода или полное отсутствие эффекта)
Плод обладает высокой устойчивостью к врожденным дефектам.
Через 3–8 недель после зачатия
Возможно, никакого эффекта
Явный врожденный порок
Постоянный, но слабовыраженный дефект, который проявляется только в более позднем возрасте
Повышенный риск онкологических заболеваний у детей, что может быть следствием приема матерью радиоактивного йода (для лечения рака щитовидной железы) или использования радиоактивного вещества для визуализационного исследования (например, для радионуклидного сканирования)
Органы плода развиваются, делая плод особенно уязвимым к врожденным дефектам.
Второй и третий триместры
Изменения в росте и функции нормально сформированных органов и тканей
Маловероятная причина явных врожденных пороков
Неизвестные долгосрочные эффекты
Развитие органов является завершенным.
* Только некоторые лекарственные препараты могут оказывать вредное воздействие.