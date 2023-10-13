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Средства лечения симптомов обычной простуды, не требующие рецепта

Действие

Лекарственные препараты

Некоторые распространенные побочные эффекты

Анальгетики/жаропонижающие

Облегчают боли, снимают жар

Ацетаминофен

Минимальный

аспирин;

Раздражение желудка

Риск развития синдрома Рейе у детей

Ибупрофен

Раздражение желудка

Напроксен

Раздражение желудка

Антигистаминные препараты*

Снимают заложенность носа и облегчают чихание

Дифенгидрамин

Хлорфенирамин

Сонливость, сухость во рту и у людей пожилого возраста — затуманенность зрения, затруднения при мочеиспускании, запоры, головокружение в вертикальном положении и спутанность сознания

Средства от кашля

Могут помочь уменьшить кашель

Бензонатат

Спутанность сознания и расстройство желудка

Кодеин

Запор, сонливость, затруднения при мочеиспускании и расстройство желудка

Декстрометорфан

Минимальные, но при высоких дозах — спутанность сознания, нервозность, раздражительность

Сосудосуживающие, назальные аэрозоли*

Снимают заложенность носа

Нафазолин

Оксиметазолин

Фенилэфрин

Ксилометазолин

Рецидив отечности (отечность становится хуже после того, как действие препарата заканчивается), если препарат используется дольше чем несколько дней

Противоотечный препарат перорального применения*

Снимает симптомы насморка

Псевдоэфедрин

Учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление, нервозность и бессонница

Фенилэфрин

Тревожность, головокружение, нервозность и бессонница

Отхаркивающее

Может помочь в разжижении мокроты

Гвайфенезин

Минимальные, но при высоких дозах возникает головная боль и расстройство желудка

* Сосудосуживающие (противоотечные) средства и антигистаминные препараты (отдельно или в комбинациях) противопоказаны детям в возрасте до 4 лет.

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