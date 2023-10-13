Средства лечения симптомов обычной простуды, не требующие рецепта
Действие
Лекарственные препараты
Некоторые распространенные побочные эффекты
Анальгетики/жаропонижающие
Облегчают боли, снимают жар
Ацетаминофен
Минимальный
аспирин;
Раздражение желудка
Риск развития синдрома Рейе у детей
Ибупрофен
Раздражение желудка
Напроксен
Раздражение желудка
Антигистаминные препараты*
Снимают заложенность носа и облегчают чихание
Дифенгидрамин
Хлорфенирамин
Сонливость, сухость во рту и у людей пожилого возраста — затуманенность зрения, затруднения при мочеиспускании, запоры, головокружение в вертикальном положении и спутанность сознания
Средства от кашля
Могут помочь уменьшить кашель
Бензонатат
Спутанность сознания и расстройство желудка
Кодеин
Запор, сонливость, затруднения при мочеиспускании и расстройство желудка
Декстрометорфан
Минимальные, но при высоких дозах — спутанность сознания, нервозность, раздражительность
Сосудосуживающие, назальные аэрозоли*
Снимают заложенность носа
Нафазолин
Оксиметазолин
Фенилэфрин
Ксилометазолин
Рецидив отечности (отечность становится хуже после того, как действие препарата заканчивается), если препарат используется дольше чем несколько дней
Противоотечный препарат перорального применения*
Снимает симптомы насморка
Псевдоэфедрин
Учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление, нервозность и бессонница
Фенилэфрин
Тревожность, головокружение, нервозность и бессонница
Отхаркивающее
Может помочь в разжижении мокроты
Гвайфенезин
Минимальные, но при высоких дозах возникает головная боль и расстройство желудка
* Сосудосуживающие (противоотечные) средства и антигистаминные препараты (отдельно или в комбинациях) противопоказаны детям в возрасте до 4 лет.