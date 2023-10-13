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Сравнение типов идиопатических интерстициальных пневмоний*

Расстройство

Люди, которые страдают чаще всего

Процент курильщиков среди больных

Лечение

Прогноз

Идиопатический легочный фиброз

Чаще мужчины старше 50 лет

Более 60 %

легочная реабилитация;

трансплантация легких.

Пирфенидон или нинтеданиб;

50–70 % умирают в течение 5 лет.

Десквамативная интерстициальная пневмония

Чаще мужчины в возрасте 30–50 лет

Более 90 %

Отказ от курения

Кортикостероиды

Выживаемость 70 % через 10 лет.

Неспецифическая интерстициальная пневмония

Чаще женщины в возрасте 40–60 лет

Менее 40 %

Кортикостероиды

Менее 50 % умирают в течение 5 лет.

Смертность: сильно разнится, но в целом лучше, чем при идиопатическом легочном фиброзе.

Криптогенная организующаяся пневмония

Люди любого возраста, обычно в возрасте 40–50 лет

Менее 50 %

Кортикостероиды

Рецидивы встречаются часто

5-летняя выживаемость > 90 %

Смертельные исходы редки.

Интерстициальное заболевание легких, связанное с респираторным бронхиолитом

Люди в возрасте 30–50 лет (несколько чаще мужчины)

Более 90 %

Отказ от курения

Кортикостероиды

Смертельные исходы редки, если люди бросают курить.

Острая интерстициальная пневмония

Люди любого возраста

Неизвестен

Лучший способ лечения неизвестен

Иногда кортикостероиды

Более 50 % умирают в течение менее 6 месяцев.

Лимфоидная интерстициальная пневмония

В основном женщины любого возраста

Неизвестен

Кортикостероиды

Прогнозирование затруднительно.

Идиопатический плевропаренхиматозный фиброэластоз

Люди любого возраста (средний возраст 57 лет)

Обычно некурящие

Наиболее эффективный метод лечения неизвестен (возможно кортикостероиды)

5-летняя выживаемость составляет приблизительно 25–60 %.

* В порядке убывания частоты.

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