Сравнение типов идиопатических интерстициальных пневмоний*
Расстройство
Люди, которые страдают чаще всего
Процент курильщиков среди больных
Лечение
Прогноз
Идиопатический легочный фиброз
Чаще мужчины старше 50 лет
Более 60 %
легочная реабилитация;
трансплантация легких.
Пирфенидон или нинтеданиб;
50–70 % умирают в течение 5 лет.
Десквамативная интерстициальная пневмония
Чаще мужчины в возрасте 30–50 лет
Более 90 %
Отказ от курения
Кортикостероиды
Выживаемость 70 % через 10 лет.
Неспецифическая интерстициальная пневмония
Чаще женщины в возрасте 40–60 лет
Менее 40 %
Кортикостероиды
Менее 50 % умирают в течение 5 лет.
Смертность: сильно разнится, но в целом лучше, чем при идиопатическом легочном фиброзе.
Криптогенная организующаяся пневмония
Люди любого возраста, обычно в возрасте 40–50 лет
Менее 50 %
Кортикостероиды
Рецидивы встречаются часто
5-летняя выживаемость > 90 %
Смертельные исходы редки.
Интерстициальное заболевание легких, связанное с респираторным бронхиолитом
Люди в возрасте 30–50 лет (несколько чаще мужчины)
Более 90 %
Отказ от курения
Кортикостероиды
Смертельные исходы редки, если люди бросают курить.
Острая интерстициальная пневмония
Люди любого возраста
Неизвестен
Лучший способ лечения неизвестен
Иногда кортикостероиды
Более 50 % умирают в течение менее 6 месяцев.
Лимфоидная интерстициальная пневмония
В основном женщины любого возраста
Неизвестен
Кортикостероиды
Прогнозирование затруднительно.
Идиопатический плевропаренхиматозный фиброэластоз
Люди любого возраста (средний возраст 57 лет)
Обычно некурящие
Наиболее эффективный метод лечения неизвестен (возможно кортикостероиды)
5-летняя выживаемость составляет приблизительно 25–60 %.
* В порядке убывания частоты.