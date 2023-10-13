Спасибо за воспоминания
Амнезия — популярная тема многих фильмов и телевизионных передач. Часто обыгрываются персонажи, не помнящие, кто они и что было в прошлом. Фактически они начинают с нуля, но такие персонажи, как правило, полностью умственно подготовлены к такому процессу. Тем не менее, такое кинематографическое воплощение мало похоже на настоящие случаи амнезии.
В кино: Амнезия может быть не связана ни с каким нарушением или травмой головного мозга. Персонаж просто все забывает. Причина может быть неизвестна. В некоторых случаях память о событиях предыдущего дня полностью стирается во сне — сценарий невероятный, но с большим комическим потенциалом. Или причиной может быть удар по голове, травма головы в какой-либо аварии, или психологическая травма, например, свидетельство убийства или изнасилование. Или память стирается специальным устройством, как, например, в кинофильмах Люди в черном или Вечное сияние чистого разума.
В реальной жизни: Причины амнезии обычно менее очаровательны, например, инфекция головного мозга, алкоголизм, инсульт, использование препаратов, опухоль головного мозга или травма вследствие хирургической операции на головном мозге. Время от времени амнезию вызывает психологическая травма — нарушение, называемое диссоциативной амнезией. Тем не менее, зачастую психологическая травма оказывает эффект, противоположный потере памяти. Люди не могут забыть то, что с ними произошло. Травмирующее событие снова и снова проигрывается и оживляется в памяти, даже если люди очень хотят забыть о нем.
В кино: У людей с амнезией почти или совсем нет проблем с повседневными видами деятельности. Они легко находят работу и заводят новых друзей (или возрождают старую дружбу).
В реальной жизни: Большинству людей очень трудно учить и запоминать новую информацию (поскольку поврежден головной мозг). В результате этого им трудно выполнять повседневные действия. Им трудно запоминать имена, а также куда они идут и зачем. Такие проблемы очень расстраивают, и у людей с амнезией зачастую возникает ощущение полной дезориентации и растерянности.
В кино: У людей зачастую полностью меняется характер. Изменяются жизненные ценности и поведение. Плохие люди становятся хорошими.
В реальной жизни: При амнезии только в редких случаях затрагивается характер или индивидуальность, если поражаются особые участки головного мозга, контролирующие такие функции.
В кино: Люди с амнезией в результате травмы помнят информацию о травме — эти воспоминания неприкосновенны и точны, они находятся глубоко в подсознании. При появлении правильного триггера события травмы проигрываются в памяти, словно записанные на видеокамеру.
В реальной жизни: Головной мозг вызывает воспоминания динамическим путем. Когда люди вспоминают событие, они восстанавливают его из фрагментов, извлекаемых из различных мест головного мозга. Никакое воспоминание, травматическое или нет, не является застывшим и защищенным от реконструкции со временем.
В кино: Амнезию можно вылечить механическим способом. То есть если амнезия вызвана ударом по голове, то ее часто можно излечить, ударив по голове еще раз. Или же амнезию, вне зависимости от причины, можно вылечить, посмотрев на знакомый предмет или подвергнувшись гипнозу.
В реальной жизни: Большинство таких излечений сомнительно. Второй удар по голове, скорее всего, вызовет дополнительные повреждения. Гипноз полезен только в тех случаях, когда причиной амнезии является тревожное событие. Тогда при осторожном и тщательном исполнении гипноз зачастую является успешным. Лечение и шансы на успех зависят от причины.
В кино: Воспоминания на самом деле не утрачены, а просто временно недоступны.
В реальной жизни: Может ли восстановиться память, зависит от тяжести и причины повреждения. Часто повреждение не является тяжелым, или причина — временная. В таких случаях амнезия продолжается в течение лишь нескольких минут или часов, и в большинстве случаев память восстанавливается без лечения. Тем не менее, когда повреждение является существенным, память зачастую не восстанавливается.