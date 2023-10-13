Состояния, вызывающие или вносящие свой вклад в возникновение мышечных спазмов
Категория
Примеры
Лекарственные препараты и другие вещества
Использование некоторых лекарственных препаратов и других веществ
Блокаторы рецепторов ангиотензина-II и некоторые бета-блокаторы (применяются для лечения высокого артериального давления), бронходилататоры (применяются для лечения астмы), цисплатин, клофибрат, диуретики, донепезил, ловастатин, противозачаточные таблетки (пероральные контрацептивы), пиразинамид, ралоксифен, синтетический паратиреоидный гормон (терипаратид), толкапон или винкристин
Стимуляторы, например, амфетамины, кофеин, кокаин, эфедрин, никотин или псевдоэфедрин
Внезапная отмена лекарственного препарата
Седативные препараты, например, алкоголь, барбитураты или бензодиазепины
Лекарственные препараты для лечения бессонницы или тревожности
Расстройства
Метаболические и гормональные (эндокринные) расстройства
Низкие уровни калия (гипокалиемия), низкие уровни магния (гипомагниемия) или низкие уровни кальция (гипокальциемия)
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Гипотиреоз (пониженная активность щитовидной железы)
Нарушения со стороны костно-мышечной системы
Напряженность икроножных мышц
Миопатии (нарушения, затрагивающие мышцы)
Структурные нарушения, например, плоскостопие или рекурвация коленного сустава (деформация коленного сустава, вызывающая выгибание колена назад)
Нарушения со стороны нервной системы
Заболевание двигательных нейронов (нарушения функции нервов, затрагивающие произвольные мышцы — мышцы, контролирующиеся сознательным усилием)
Периферические невропатии (повреждение нервов за пределами головного и спинного мозга)
Компрессия корешка спинномозгового нерва
Нарушения водного баланса
Чрезмерное потоотделение при недостаточном восполнении соли или калия
Последствия диализа — например, если из организма выводится слишком большое количество жидкости, или если жидкость выводится слишком быстро
Другие нарушения
Физические нагрузки и образ жизни
Спазмы во время физических нагрузок или сразу после них
Пребывание в сидячем положении в течение долгого времени