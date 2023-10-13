СЛР: так ли она эффективна?
На телевидении и в фильмах люди, потерявшие сознание из-за остановки сердца, которым проводят сердечно-легочную реанимацию (СЛР), часто приходят в сознание во время СЛР или после ее проведения.
На самом деле вероятность возвращения пострадавшего к жизни после проведения только СЛР гораздо скромнее. Вместо этого СЛР выполняется для перекачивания содержащей кислород крови из легких в головной мозг и органы до тех пор, пока не появится возможность запустить сердце с помощью дефибриллятора, часто с использованием специальных лекарственных препаратов, вводимых персоналом службы неотложной медицинской помощи.
Только небольшой процент людей с остановкой сердца доживает до момента поступления в больницу. Даже те, кого удается доставить в больницу живым, часто умирают вследствие основного заболевания сердца. И даже после выписки из больницы к большинству не вернется нормальная психическая функция. Наиболее важными факторами, влияющими на то, выживет ли человек после остановки сердца, и вернется ли он к нормальной жизни после выписки из больницы, являются раннее начало СЛР и ранняя дефибрилляция.
Обычно в телепередачах и фильмах СЛР проводят молодым, относительно здоровым людям, в некоторых случаях — пережившим серьезную травму. В жизни СЛР обычно требуется пожилым людям, часто обладающим букетом серьезных заболеваний. Вероятность благополучного исхода СЛР в таких случаях намного ниже. Кроме того, если остановка сердца имеет травматическую природу, СЛР практически бесполезна.
В телепередачах и фильмах после СЛР пострадавший либо умирает, либо полностью восстанавливается. В жизни у многих выживших после остановки сердца развиваются серьезные нарушения здоровья, вызванные недостаточным кровоснабжением головного мозга.