Симптомы никотиновой абстиненции*
Симптом синдрома отмены
Продолжительность
Поведенческие стратегии
Стеснение в груди
Несколько дней
Глубокое дыхание
Запор
1–2 недели
Питье жидкости
Употребление продуктов, богатых клетчаткой
Кашель
Несколько дней
Питье жидкости
Тяга к сигаретам
2–3 дня появляется часто, затем снижается
Отвлекаться
физическая нагрузка.
Подавленное настроение
1–2 недели
Больше заниматься вещами, доставляющими удовольствие
Попросить родственников и друзей о поддержке
Трудности с концентрацией внимания
Несколько недель
Планировать рабочую нагрузку заранее
головокружение;
1–2 дня
Медленно менять положение и соблюдать осторожность
Утомляемость
2–4 дня
Краткий дневной сон
Не подгоняйте себя
Чувство голода
До нескольких недель
Питье воды
Употребление низкокалорийных закусок
Бессонница
1 неделя
Ограничение употребления кофеина (не пить кофеин-содержащие напитки после обеда)
Использование методик релаксации
Раздражительность
2–4 недели
Прогулки
Горячие ванны
Использование методик релаксации
* Воспроизведено с разрешения авторов из книги «Rx for Change: Clinician-Assisted Tobacco Cessation program». (Рецепт на перемены: программа отказа от табакокурения с поддержкой врача). The Regents of the University of California. Защищено авторским правом © 1999-2018. RxforChange.