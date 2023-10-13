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Симптомы никотиновой абстиненции*

Симптом синдрома отмены

Продолжительность

Поведенческие стратегии

Стеснение в груди

Несколько дней

Глубокое дыхание

Запор

1–2 недели

Питье жидкости

Употребление продуктов, богатых клетчаткой

Кашель

Несколько дней

Питье жидкости

Тяга к сигаретам

2–3 дня появляется часто, затем снижается

Отвлекаться

физическая нагрузка.

Подавленное настроение

1–2 недели

Больше заниматься вещами, доставляющими удовольствие

Попросить родственников и друзей о поддержке

Трудности с концентрацией внимания

Несколько недель

Планировать рабочую нагрузку заранее

головокружение;

1–2 дня

Медленно менять положение и соблюдать осторожность

Утомляемость

2–4 дня

Краткий дневной сон

Не подгоняйте себя

Чувство голода

До нескольких недель

Питье воды

Употребление низкокалорийных закусок

Бессонница

1 неделя

Ограничение употребления кофеина (не пить кофеин-содержащие напитки после обеда)

Использование методик релаксации

Раздражительность

2–4 недели

Прогулки

Горячие ванны

Использование методик релаксации

* Воспроизведено с разрешения авторов из книги «Rx for Change: Clinician-Assisted Tobacco Cessation program». (Рецепт на перемены: программа отказа от табакокурения с поддержкой врача). The Regents of the University of California. Защищено авторским правом © 1999-2018. RxforChange.

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