* Воспроизведено с разрешения авторов из книги «Rx for Change: Clinician-Assisted Tobacco Cessation program». (Рецепт на перемены: программа отказа от табакокурения с поддержкой врача). The Regents of the University of California. Защищено авторским правом © 1999-2018. RxforChange.