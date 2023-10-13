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Симптомы недостаточности питательных веществ

Питательное вещество

Симптомы

Кальций

Боль в костях и деформации костей, большая вероятность переломов (вследствие истончения кости или остеопороза), мышечные спазмы, изменение цвета зубов и большая подверженность кариесу зубов

Фолат (фолиевая кислота)

Утомляемость и слабость (вследствие анемии)

железа;

Утомляемость и слабость (вследствие анемии)

Магний

мышечные спазмы.

Ниацин

Диарея, кожные заболевания, дезориентация (пеллагра) и воспаление языка

Белок

Припухлость (отек), обычно в ногах; сухая кожа; выпадение волос

Витамин А

Куриная слепота

Витамин B1

Ощущение покалывания, особенно в стопах, и сердечная недостаточность

Витамин B2

Воспаление языка и трещины в уголках рта

Витамин B12

Утомляемость и слабость (вследствие анемии), ощущение покалывания и дезориентация

Витамин С

Слабость и кровоточивость десен

Витамин D

Истончение кости и боль в костях

Витамин К

Легкость образования синяков и возникновения кровотечений

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