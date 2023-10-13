Симптомы недостаточности питательных веществ
Питательное вещество
Симптомы
Кальций
Боль в костях и деформации костей, большая вероятность переломов (вследствие истончения кости или остеопороза), мышечные спазмы, изменение цвета зубов и большая подверженность кариесу зубов
Утомляемость и слабость (вследствие анемии)
Утомляемость и слабость (вследствие анемии)
Магний
мышечные спазмы.
Диарея, кожные заболевания, дезориентация (пеллагра) и воспаление языка
Белок
Припухлость (отек), обычно в ногах; сухая кожа; выпадение волос
Куриная слепота
Витамин B1
Ощущение покалывания, особенно в стопах, и сердечная недостаточность
Витамин B2
Воспаление языка и трещины в уголках рта
Утомляемость и слабость (вследствие анемии), ощущение покалывания и дезориентация
Слабость и кровоточивость десен
Истончение кости и боль в костях
Легкость образования синяков и возникновения кровотечений