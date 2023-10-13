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Симптомы, которые могут возникнуть при предменструальном синдроме (ПМС)

Физические

  • Ощущение сердцебиения (учащенное сердцебиение)

  • боль в спине.

  • вздутие живота;

  • Чувство набухания и боли в молочных железах

  • Изменения аппетита и тяга к некоторым продуктами питания

  • Запор

  • Спазмы, тяжесть или давление в нижней части живота

  • Головокружение, включая системное головокружение

  • Легкое появление синяков

  • Обморок

  • Утомляемость

  • Головные боли

  • Приливы

  • Бессонница, в том числе трудности при засыпании или частое пробуждение по ночам

  • Боль в суставах и мышцах

  • упадок сил;

  • тошнота и рвота;

  • Ощущения покалывания в руках и ногах

  • Проблемы с кожей, такие, как угревая сыпь и локализованный дерматит

  • Отек рук и ног

  • Повышение массы тела

Психологические

  • Возбужденное состояние

  • тревожность.

  • спутанность сознания;

  • Приступы плача

  • Депрессия

  • Трудности с концентрацией внимания

  • Эмоциональная гиперчувствительность

  • Забывчивость или потеря памяти

  • Раздражительность

  • Колебания настроения или усугубление уже существующих расстройств настроения

  • Нервозность

  • Вспыльчивость

  • социальная самоизоляция;

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