Симптомы, которые могут возникнуть при предменструальном синдроме (ПМС)
Физические
Ощущение сердцебиения (учащенное сердцебиение)
боль в спине.
вздутие живота;
Чувство набухания и боли в молочных железах
Изменения аппетита и тяга к некоторым продуктами питания
Запор
Спазмы, тяжесть или давление в нижней части живота
Головокружение, включая системное головокружение
Легкое появление синяков
Обморок
Утомляемость
Головные боли
Приливы
Бессонница, в том числе трудности при засыпании или частое пробуждение по ночам
Боль в суставах и мышцах
упадок сил;
тошнота и рвота;
Ощущения покалывания в руках и ногах
Проблемы с кожей, такие, как угревая сыпь и локализованный дерматит
Отек рук и ног
Повышение массы тела
Психологические
Возбужденное состояние
тревожность.
спутанность сознания;
Приступы плача
Депрессия
Трудности с концентрацией внимания
Эмоциональная гиперчувствительность
Забывчивость или потеря памяти
Раздражительность
Колебания настроения или усугубление уже существующих расстройств настроения
Нервозность
Вспыльчивость
социальная самоизоляция;