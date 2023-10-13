СДВГ: эпидемия или слишком большое количество ошибочных диагнозов?
Диагноз синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) ставится все большему количеству детей. Тем не менее, некоторые врачи и родители полагают, что многим детям диагноз ставится ошибочно. Высокий уровень активности может полностью соответствовать норме и являться просто более выраженным проявлением нормального детского темперамента. С другой стороны, у подобного поведения может быть масса причин, включая эмоциональные расстройства или аномалии функции головного мозга, к числу которых относится и СДВГ.
Как правило, дети в возрасте 2 лет ведут себя активно и редко бывают спокойными. Дети часто остаются активными и шумными до 4 лет. В этих возрастных группах и у детей, социально функционирующих в этой возрастной группе, такое поведение является нормальным. Активное поведение может приводить к конфликтам между родителями и ребенком и заставлять родителей беспокоиться. Кроме того, такое поведение может становиться причиной проблем для других людей, которые следят за ребенком, включая учителей.
Решение о том, является ли уровень активности ребенка аномально высоким, не должно зависеть только от того, насколько легко переносит подобное поведение присматривающий за ребенком человек. Тем не менее, активность некоторых детей, превышающая средний уровень, не вызывает сомнений. Если высокий уровень активности сочетается с недостаточно устойчивой концентрацией внимания и импульсивностью, то такое поведение можно охарактеризовать как гиперактивность и рассматривать как составляющую СДВГ.
Если ребенка с высоким уровнем активности ругать или наказывать, это приводит к противоположному эффекту и еще больше увеличивает уровень активности ребенка. Добиться благоприятного эффекта иногда помогает избегание ситуаций, в которых ребенку нужно сидеть спокойно в течение долгого времени, а также поиск учителя, навыки которого позволяют справиться с таким ребенком. Если простые меры не помогают, то для того чтобы исключить наличие расстройства, которое может вызывать обозначенные выше проблемы (такого как СДВГ), могут проводиться медицинские или психологические обследования.