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Речь без голосовых связок

Чтобы говорить, нам требуются источник звуковых волн (вибраций) и средства, которые превратят эти вибрации в слова. В норме голосовые связки обеспечивают колебания, которые затем с помощью языка, неба и губ формируются в слова. Люди, чьи голосовые связки были удалены, могут восстановить свой ​​голос. Единственное, что им для этого необходимо — это новый источник вибраций, поскольку их язык, небо и губы все еще могут превращать эти новые вибрации в слова.

Возможность говорить после удаления гортани может быть восстановлена одним из трех методов. При всех трех методах звук артикулируется в речь с помощью горла (глотки), неба, языка, зубов и губ.

Пищеводный голос

  • Нет необходимости в проведении хирургического вмешательства или в использовании механических инструментов

  • Человек учится набирать воздух в пищевод (канал, идущий от горла к желудку) и постепенно его выпускать (наподобие отрыжки), чтобы возникал звук

  • Этот способ трудно изучить, при этом у других людей могут быть трудности с пониманием такой речи

Трахеопищеводная перфорация

  • Это односторонний клапан, хирургически вставленный между дыхательным горлом (трахеей) и пищеводом

  • Воздух поступает в дыхательное горло (трахею) через отверстие на передней поверхности шеи (стома).

  • Звук производится воздухом, который направляется в пищевод через клапан во время выдоха

  • Требует значительной практики и тренировки

  • Со временем обеспечивает легкую и беглую речь

  • Клапан необходимо ежедневно чистить, а спустя много месяцев может потребоваться его замена

  • При использовании некоторых клапанов пациенту, чтобы говорить, нужно закрывать отверстие в дыхательном горле пальцем

  • Если клапан функционирует неправильно, есть риск случайного попадания в дыхательное горло жидкости и твердой пищи

Искусственная гортань

  • Вибрирующее устройство, которое работает от батареек и действует как источник звука, когда его прижимают к шее

  • Возникший звук звучит искусственно, механически

  • Метод легче в использовании, а речь легче понимать, чем при пищеводном голосе

  • Аппарат требует использования батареек и ношения пациентом с собой

  • Не требует тренировки (если и требует, то незначительной)

  • Может избавить многих людей от социальной стигматизации

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