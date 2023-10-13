Речь без голосовых связок
Чтобы говорить, нам требуются источник звуковых волн (вибраций) и средства, которые превратят эти вибрации в слова. В норме голосовые связки обеспечивают колебания, которые затем с помощью языка, неба и губ формируются в слова. Люди, чьи голосовые связки были удалены, могут восстановить свой голос. Единственное, что им для этого необходимо — это новый источник вибраций, поскольку их язык, небо и губы все еще могут превращать эти новые вибрации в слова.
Возможность говорить после удаления гортани может быть восстановлена одним из трех методов. При всех трех методах звук артикулируется в речь с помощью горла (глотки), неба, языка, зубов и губ.
Пищеводный голос
Трахеопищеводная перфорация
Искусственная гортань