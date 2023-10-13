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Рекомендации по проведению скрининга онкологических заболеваний*

Процедура

Частота

Рак легкого

Низкодозовая компьютерная томография (КТ)

Ежегодно для людей в возрасте от 50 до 80 лет, которые курят или бросили курить и имеют стаж курения не менее 20 пачко-лет

Рак ободочной и прямой кишки

Анализ кала на скрытую кровь или иммуногистохимический анализ

Ежегодно в возрасте от 45 до 75 лет†

Анализ кала на ДНК

Многоцелевой анализ кала на ДНК каждые 3 года в возрасте от 45 до 75 лет† 

Сигмоидоскопия или

колоноскопия

Каждые 5 лет в возрасте от 45 до 75 лет† (сигмоскопия)

Каждые 10 лет в возрасте от 45 до 75 лет† (колоноскопия)

Компьютерная томографическая колонография

Каждые 5 лет в возрасте от 45 до 75 лет†

Рак предстательной железы

Анализ крови на простатспецифический антиген

Польза от скрининга является сомнительной, поэтому мужчинам в возрасте 50 лет и старше следует обсудить возможные риски и преимущества скрининга с врачом.

У афроамериканцев и мужчин, у отцов или братьев которых развился рак предстательной железы в возрасте до 65 лет, следует обсудить этот вопрос в возрасте 45 лет.

Рак шейки матки

Тест Папаниколау (Пап-тест) и/или анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ)

Только анализ на ВПЧ или Пап-тест плюс анализ на ВПЧ у женщин в возрасте от 25 до 65 лет†

Рекомендуемый возраст начала проведения скрининга и его частота в диапазоне от 3 до 5 лет зависят от возраста, скринингового теста и рекомендаций медицинской организации

Рак молочной железы

Маммография

Женщины в возрасте 40–44 лет: Возможное начало ежегодного скрининга

Женщины в возрасте 45–54 лет: Ежегодно

Женщины в возрасте ≥ 55 лет: Раз в 1–2 года; скрининг продолжается до тех пор, пока ожидаемая продолжительность жизни женщины составляет не менее 10 лет

* На рекомендации по проведению скрининга влияют многие факторы. Эти рекомендации по проведению скрининга, основанные в первую очередь на рекомендациях Американского онкологического общества, предназначены для людей со средним риском развития онкологического заболевания и с отсутствием симптомов рака. Лицам с более высоким риском развития злокачественной опухоли, например с отягощенным семейным анамнезом некоторых видов онкологических заболеваний, или ранее перенесших такое заболевание, можно рекомендовать проходить скрининг чаще или начать проведение скрининга в более раннем возрасте. Также могут быть назначены скрининговые тесты, не указанные здесь. Другие организации, такие как Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям, могут предоставлять несколько отличающиеся рекомендации, которые включены в этот раздел для некоторых видов рака. Врач может помочь человеку решить, когда начинать скрининг и какие анализы следует применять.

† В рекомендациях по некоторым видам скринингов указан возрастной диапазон, в течение которого их нужно проходить. Решение о продолжении скринингов после рекомендуемого возраста принимается на основании обсуждения с врачом рисков и преимуществ.

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