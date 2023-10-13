* На рекомендации по проведению скрининга влияют многие факторы. Эти рекомендации по проведению скрининга, основанные в первую очередь на рекомендациях Американского онкологического общества, предназначены для людей со средним риском развития онкологического заболевания и с отсутствием симптомов рака. Лицам с более высоким риском развития злокачественной опухоли, например с отягощенным семейным анамнезом некоторых видов онкологических заболеваний, или ранее перенесших такое заболевание, можно рекомендовать проходить скрининг чаще или начать проведение скрининга в более раннем возрасте. Также могут быть назначены скрининговые тесты, не указанные здесь. Другие организации, такие как Американская рабочая группа по профилактическим мероприятиям, могут предоставлять несколько отличающиеся рекомендации, которые включены в этот раздел для некоторых видов рака. Врач может помочь человеку решить, когда начинать скрининг и какие анализы следует применять.