Расчет целевой частоты пульса
Для расчета целевой частоты пульса сначала рассчитайте максимальную частоту пульса (расчетная частота пульса, соответствующая показателю максимального потребления кислорода), которая составляет 220 минус возраст. Целевая частота сердечных сокращений во время физической активности умеренной интенсивности составляет примерно 50–70 % от максимальной частоты сердечных сокращений (умножить максимальную частоту сердечных сокращений на 0,5 и 0,7 соответственно). Целевая частота сердечных сокращений во время интенсивной физической активности составляет примерно 70–85 % от максимальной частоты сердечных сокращений (умножить максимальную частоту сердечных сокращений на 0,7 и 0,85 соответственно).