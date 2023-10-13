Расходы на курение
Отказ от курения может сэкономить значительную сумму денег и времени.
Деньги: В масштабе страны стоимость пачки сигарет в среднем составляет 8 долларов США. Это означает, что человек, выкуривающий пачку сигарет в день, тратит 2900 долларов США в год только на сигареты. Это без учета зажигалок, освежителей воздуха и других изделий или принадлежностей, связанных с курением. Медицинские расходы и время отсутствия на работе являются дополнительными значительными затратами в долгосрочной перспективе.
Время: Выкуривание сигареты занимает 8 минут, плюс время, затрачиваемое на то, чтобы заработать деньги на приобретение этой сигареты, а также на то, чтобы найти место, где ее выкурить. Поскольку во многих местах проводится политика запрета курения, найти место для курения стало не так просто, как раньше. В результате человек, ежедневно выкуривающий пачку сигарет, может тратить на курение около 3 часов в день.