Распространенные типы ангиографии
Тип
Исследуемая область
Применение
Кровеносные сосуды сердца
Само сердце с помощью катетеризации сердца
Диагностика ишемической болезни сердца и других заболеваний сердца
Оценка возможности проведения ангиопластики или операции аорто-коронарного шунтирования
Оценка степени тяжести заболевания сердца
Выявление причины боль в груди, одышки или некоторых других симптомов
Изучение структуры сердца пациента до проведения операции протезирования сердечного клапана
Аортография
Аорта
Проверка следующего:
Ангиография головного мозга
Кровеносные сосуды головного мозга
Проверка следующего:
Кровеносные сосуды глаз
Оценка повреждения сетчатки в связи с диабетом (диабетическая ретинопатия) или дегенерацией желтого пятна
Оценка сетчатки перед лазерной терапией
Периферическая артериография
Артерии рук, ног и туловища, за исключением аорты и артерий сердца
Проверка следующего:
Ангиография легочной артерии*
Кровеносные сосуды легких
Диагностика тромбоэмболии легочной артерии (закупорка сгустками крови легочных артерий, которые ведут из сердца к легким) и определение патологии легочных артерий и вен
* В большинстве случаев вместо традиционной ангиопульмонографии применяется КТ-ангиография легочной артерии, поскольку она менее инвазивна.
КТ — компьютерная томография.