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Распространенные типы ангиографии

Тип

Исследуемая область

Применение

Коронарография

Кровеносные сосуды сердца

Само сердце с помощью катетеризации сердца

Диагностика ишемической болезни сердца и других заболеваний сердца

Оценка возможности проведения ангиопластики или операции аорто-коронарного шунтирования

Оценка степени тяжести заболевания сердца

Выявление причины боль в груди, одышки или некоторых других симптомов

Изучение структуры сердца пациента до проведения операции протезирования сердечного клапана

Аортография

Аорта

Проверка следующего:

Ангиография головного мозга

Кровеносные сосуды головного мозга

Проверка следующего:

Флуоресцеиновая ангиография

Кровеносные сосуды глаз

Оценка повреждения сетчатки в связи с диабетом (диабетическая ретинопатия) или дегенерацией желтого пятна

Оценка сетчатки перед лазерной терапией

Периферическая артериография

Артерии рук, ног и туловища, за исключением аорты и артерий сердца

Проверка следующего:

Ангиография легочной артерии*

Кровеносные сосуды легких

Диагностика тромбоэмболии легочной артерии (закупорка сгустками крови легочных артерий, которые ведут из сердца к легким) и определение патологии легочных артерий и вен

* В большинстве случаев вместо традиционной ангиопульмонографии применяется КТ-ангиография легочной артерии, поскольку она менее инвазивна.

КТ — компьютерная томография.

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