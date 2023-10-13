Распространенные симптомы, связанные с молочной железой
Симптом
Причины
Комментарии
Гормональные изменения, связанные с менструальным циклом, беременностью или применением гормональных лекарственных препаратов
Большой размер молочных желез, вызывающий растяжение поддерживающих тканей
Очень редко рак молочной железы (рак молочной железы обычно не вызывает боли)
Боль, ощущаемая в обеих молочных железах, обычно вызвана гормональными изменениями, связанными с менструальным циклом.
Фиброзно-кистозные изменения
Кисты
Галактоцеле (закупорка молочного протока)
Инфекции молочной железы, включая абсцессы*
Рубцово-измененная ткань, появившаяся после травмы
Рак молочной железы
Уплотнения в молочной железе являются довольно распространенным явлением и обычно не являются злокачественными.
Поскольку злокачественные и доброкачественные новообразования трудно отличить при обследовании груди врачом, обычно проводятся дополнительные исследования.
Чаще всего доброкачественные опухоли молочных протоков (внутрипротоковая папиллома)
Фиброзно-кистозные изменения
Рак молочной железы
Инфекции молочной железы, включая абсцессы*
Другие расстройства, такие, как нарушения функции гипофиза, головного мозга или щитовидной железы
Некоторые лекарственные препараты (см. таблицу Некоторые причины и признаки выделений из соска)
Выделения из соска иногда происходят в нормальных условиях, например, во время выработки молока после рождения ребенка.
Наиболее вероятными признаками рака молочной железы являются кровянистые выделения или выделения только из одной молочной железы.
Аномальные выделения отличаются по внешнему виду в зависимости от причины.
* Инфекции молочной железы встречаются крайне редко, за исключением первых нескольких недель после рождения ребенка.