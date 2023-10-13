Распространенные побочные эффекты некоторых пероральных сахароснижающих препаратов
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Бигуаниды
Все бигуаниды могут вызывать:
Метформин
—
Метформин с пролонгированным высвобождением
—
Препараты сульфонилмочевины
Все препараты сульфонилмочевины могут вызывать:
Ацетогексамид
диарея;
Тошнота
Задержку жидкости в организме (отек).
Хлорпропамид
Низкий уровень натрия в крови
Глимепирид
головокружение;
Головная боль
Глипизид
диарея;
Тошнота
низкое количество форменных элементов крови (анемия);
Глипизид, препарат замедленного высвобождения
диарея;
Тошнота
Глибурид
Несварение желудка
Тонкоизмельченный глибурид
Несварение желудка
Толазамид
Тошнота
рвота;
Толбутамид
Головная боль
Низкое количество форменных элементов крови
Меглитиниды
Все меглитиниды могут вызывать:
Натеглинид
Незначительное увеличение массы тела
Репаглинид
—
Тиазолидиндионы
Все тиазолидиндионы могут вызывать:
Пиоглитазон
Возможный повышенный риск рака мочевого пузыря
Розиглитазон
Возможное увеличение частоты инфаркта миокарда
Ингибиторы альфа-глюкозидазы
Все ингибиторы альфа-глюкозидазы могут вызывать:
Акарбоза
—
Миглитол
—
Ингибиторы дипептидилпепдидазы-4
Все ингибиторы дипептидилпепдидазы-4 могут вызывать:
Алоглиптин
боль в суставах;
Линаглиптин
диарея;
Саксаглиптин
боль в суставах;
Ситаглиптин
диарея;
боль в суставах;
Ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы-2 (НЗПГ-2)
Все ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы-2 (НЗПГ-2) могут вызывать:
Ингибиторы НЗПГ-2 могут:
Бексаглифлозин
—
Канаглифлозин
Повышенный риск ампутации (редко)
Дапаглифлозин
—
Эмпаглифлозин
—
Эртуглифлозин
—