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Распространенные побочные эффекты некоторых пероральных сахароснижающих препаратов

Лекарственные препараты

Некоторые побочные эффекты

Бигуаниды

Все бигуаниды могут вызывать:

  • диарея;

  • Повышение кислотности физиологических жидкостей (редко)

  • Печеночную недостаточность (редко)

Метформин

Метформин с пролонгированным высвобождением

Препараты сульфонилмочевины

Все препараты сульфонилмочевины могут вызывать:

  • Повышение массы тела

  • Низкий уровень глюкозы в крови

Ацетогексамид

диарея;

Тошнота

Задержку жидкости в организме (отек).

Хлорпропамид

Низкий уровень натрия в крови

Глимепирид

головокружение;

Головная боль

Глипизид

диарея;

Тошнота

низкое количество форменных элементов крови (анемия);

Глипизид, препарат замедленного высвобождения

диарея;

Тошнота

Глибурид

Несварение желудка

Тонкоизмельченный глибурид

Несварение желудка

Толазамид

Тошнота

рвота;

Толбутамид

Головная боль

Низкое количество форменных элементов крови

Меглитиниды

Все меглитиниды могут вызывать:

  • Низкий уровень глюкозы в крови

Натеглинид

Незначительное увеличение массы тела

Репаглинид

Тиазолидиндионы

Все тиазолидиндионы могут вызывать:

  • Повышение массы тела

  • Задержку жидкости в организме (отек).

  • Повышенный риск переломов

Пиоглитазон

Возможный повышенный риск рака мочевого пузыря

Розиглитазон

Возможное увеличение частоты инфаркта миокарда

Ингибиторы альфа-глюкозидазы

Все ингибиторы альфа-глюкозидазы могут вызывать:

  • диарея;

  • боль в животе;

  • вздутие живота;

  • газы.

Акарбоза

Миглитол

Ингибиторы дипептидилпепдидазы-4

Все ингибиторы дипептидилпепдидазы-4 могут вызывать:

  • Головная боль

  • Инфекции верхних дыхательных путей

  • Повышенный риск воспаления поджелудочной железы (панкреатит)

Алоглиптин

боль в суставах;

Линаглиптин

диарея;

Саксаглиптин

боль в суставах;

Ситаглиптин

диарея;

боль в суставах;

Ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы-2 (НЗПГ-2)

Все ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы-2 (НЗПГ-2) могут вызывать:

Ингибиторы НЗПГ-2 могут:

  • Повышать риск переломов

  • Повышать риск диабетического кетоацидоза

  • Повышать уровни холестерина

  • Повышать риск развития опасной для жизни инфекции вокруг половых органов (гангрена Фурнье)

Бексаглифлозин

Канаглифлозин

Повышенный риск ампутации (редко)

Дапаглифлозин

Эмпаглифлозин

Эртуглифлозин

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