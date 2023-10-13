Распространенные побочные эффекты инъекционных сахароснижающих препаратов*
Лекарственные препараты
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Препараты глюкагоноподобного пептида
Все препараты глюкагоноподобного пептида могут вызывать:
Они также могут увеличивать риск воспаления поджелудочной железы (панкреатит) и некоторых видов рака щитовидной железы.
Албиглутид
—
Дулаглутид
—
Эксенатид
Поражение почек (редко)
Эксенатид продленного высвобождения
Узел в месте инъекции
Лираглутид
—
Ликсисенатид
—
Семаглутид†
Может ухудшить повреждение глаз при диабете (диабетическая ретинопатия)
Двойной агонист рецепторов глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) и ГПП-1
Тирзепатид
диарея;
Тошноту или снижение аппетита
Амилиноподобный препарат
Прамлинтид
Тошнота
Низкий уровень глюкозы в крови
* Инсулин является наиболее часто применяемым инъекционным сахароснижающим препаратом.
† Семаглутид также доступен в виде таблеток для приема внутрь.