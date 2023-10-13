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Распространенные побочные эффекты инъекционных сахароснижающих препаратов*

Лекарственные препараты

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Препараты глюкагоноподобного пептида

Все препараты глюкагоноподобного пептида могут вызывать:

  • Тошнота

  • рвота;

  • Диарею или запор

Они также могут увеличивать риск воспаления поджелудочной железы (панкреатит) и некоторых видов рака щитовидной железы.

Албиглутид

Дулаглутид

Эксенатид

Поражение почек (редко)

Эксенатид продленного высвобождения

Узел в месте инъекции

Лираглутид

Ликсисенатид

Семаглутид†

Может ухудшить повреждение глаз при диабете (диабетическая ретинопатия)

Двойной агонист рецепторов глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) и ГПП-1

Тирзепатид

диарея;

Тошноту или снижение аппетита

Амилиноподобный препарат

Прамлинтид

Тошнота

Низкий уровень глюкозы в крови

* Инсулин является наиболее часто применяемым инъекционным сахароснижающим препаратом.

† Семаглутид также доступен в виде таблеток для приема внутрь.

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