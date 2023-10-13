Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Различия между традиционной и интегративной медициной

Фактор

Традиционная медицина

Интегративная медицина

Определение здоровья

Состояние физического, умственного и социального благополучия и отсутствие заболеваний и других отклонений

Оптимальное равновесие, устойчивость и целостность тела, разума и духа, а также их взаимосвязей

Определение болезни

Нарушение функции органа, физический или биохимический процесс либо нежелательные симптомы

Нарушение равновесия между телом, разумом и духом

На основании конкретных симптомов человека и индивидуальной физической, психической и духовной конституции

Концепция жизненной силы

Внутренние процессы, основанные на известных физических закономерностях и связанные с физическими и биохимическими процессами

Свободная энергия, которая объединяет мысли и тело и способствует поддержанию состояния здоровья (так называемая ци в традиционной китайской медицине, произносится как «цы»)

Понимание сознания

Возникает в результате только физических процессов в головном мозге

Может создаваться в головном мозге или в сознании, а может вне его

Способствует выздоровлению

Метод лечения

Любое лечение, которое подтверждается научными доказательствами, включая лекарственные препараты, хирургическое вмешательство, медицинские приборы, лечебную физкультуру, физическую нагрузку, диету и изменение образа жизни

Включает традиционные методы медикаментозного лечения в дополнение к обоснованным методам естественного восстановления и собственным способностям человека к выздоровлению

Научные данные в качестве основания для принятия решений

Строгая зависимость от установленных принципов научного доказательства

Использует научные доказательства, при этом лечение также основано на традиционном использовании и теории; включает менее убедительные научные подтверждения для методов более низкого риска (например, дыхательные упражнения)

По этим темам