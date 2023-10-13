Различия между традиционной и интегративной медициной
Фактор
Традиционная медицина
Интегративная медицина
Определение здоровья
Состояние физического, умственного и социального благополучия и отсутствие заболеваний и других отклонений
Оптимальное равновесие, устойчивость и целостность тела, разума и духа, а также их взаимосвязей
Определение болезни
Нарушение функции органа, физический или биохимический процесс либо нежелательные симптомы
Нарушение равновесия между телом, разумом и духом
На основании конкретных симптомов человека и индивидуальной физической, психической и духовной конституции
Концепция жизненной силы
Внутренние процессы, основанные на известных физических закономерностях и связанные с физическими и биохимическими процессами
Свободная энергия, которая объединяет мысли и тело и способствует поддержанию состояния здоровья (так называемая ци в традиционной китайской медицине, произносится как «цы»)
Понимание сознания
Возникает в результате только физических процессов в головном мозге
Может создаваться в головном мозге или в сознании, а может вне его
Способствует выздоровлению
Метод лечения
Любое лечение, которое подтверждается научными доказательствами, включая лекарственные препараты, хирургическое вмешательство, медицинские приборы, лечебную физкультуру, физическую нагрузку, диету и изменение образа жизни
Включает традиционные методы медикаментозного лечения в дополнение к обоснованным методам естественного восстановления и собственным способностям человека к выздоровлению
Научные данные в качестве основания для принятия решений
Строгая зависимость от установленных принципов научного доказательства
Использует научные доказательства, при этом лечение также основано на традиционном использовании и теории; включает менее убедительные научные подтверждения для методов более низкого риска (например, дыхательные упражнения)