Работники, подвергающиеся риску развития заболеваний легких, вызванных факторами окружающей среды или профессиональной деятельности
Заболевание
Работники, страдающие заболеванием
Строители или специалисты по переоборудованию жилищ, которые устанавливают или удаляют материалы (включая изоляцию), содержащие асбест
Работники верфей
Работники, которые добывают, измельчают или производят асбест
Работники аэрокосмической отрасли
Работники металлургической отрасли (отливка)
Облитерирующий бронхиолит
Работники, контактирующие с ароматизаторами («легкое работников по изготовлению попкорна»)
Военнослужащие, дислоцированные в Ираке или Афганистане
Работники, контактирующие с хлопком, коноплей, джутом и льном
Работники угольной промышленности
Офисные работники, когда системы кондиционирования воздуха загрязняются некоторыми грибками и бактериями
Работники, контактирующие с плавательными бассейнами и спа (из-за загрязненных спреев)
Фермеры, сборщики грибов, работники мельниц и строители, птицеводы, люди, подверженные воздействию изоцианатов (уретанов)
Люди, работающие с раздражающими веществами или аллергенами, такими как мука, зерно, древесная пыль, изоцианаты (уретаны), красители, антибиотики, эпоксидные смолы, чистящие средства, плесень, латекс, шерсть животных, моллюски, металлы (хром и никель), раздражающие газы, пары и туман
Военнослужащие, дислоцированные в Ираке или Афганистане
Шахтеры
Литейщики
Гончары
Пескоструйщики
Резчики песчаника и гранита
Работники, которые вырезают, шлифуют и полируют изделия из камня или синтетического камня (например, столешницы из искусственного кварца)
Работники тоннелей