Пситтакоз: Необычный тип пневмонии
Пситтакоз (попугайная лихорадка) является редким видом пневмонии, возбудителем которого является бактерия Chlamydia psittaci, представленная в основном у птиц, таких как попугаи, макао, длиннохвостые попугаи и попугаи-неразлучники. Эта бактерия присутствует также у других птиц, таких, как голубь, зяблик, курица и индейка.
Заражение людей происходит, как правило, через вдыхание пыли от перьев инфицированных птиц или их выделений. Инфицирование возбудителем может происходить также в результате укуса зараженной птицы и, реже, от человека к человеку при кашле. Пситтакоз наблюдается в основном среди птицеводов и работников зоомагазинов или птицеферм.
Через 1–3 недели после заражения у человека появляется повышение температуры тела, озноб, усталость и потеря аппетита. Развивается кашель, сначала сухой, а затем с мокротой (вязкая слизь или слизь с измененным цветом) зеленоватого цвета. Повышение температуры тела продолжается в течение 2–3 недель, затем постепенно проходит. Заболевание может иметь легкое или тяжелое течение, его тяжесть зависит от возраста человека и объема поражения легочной ткани.
Анализы крови для определения того, имеются ли у человека определенные типы антител, дают основание предположить недавнюю инфекцию, вызванную Chlamydia psittaci, и являются самым надежным методом подтверждения диагноза, но обычно врачи подозревают это заболевание, если человек вступал в контакт с птицами.
Птицеводы и владельцы птиц могут защитить себя от заражения, избегая контакта с перьевой пылью и клетками больных птиц. Для восприимчивых птиц импортеры обязаны проводить 45-дневный курс приема тетрациклина, который позволяет полностью вывести возбудителя из организма.
Лечение заболевших пситтакозом проводится тетрациклином перорально не менее 10 дней. Выздоровление может занять длительное время, особенно в тяжелых случаях. У пациентов с тяжелым нелеченным пситтакозом смертность может достигать 30 %, хотя при надлежащем лечении большинство пациентов выздоравливают.