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Продукты питания, которые часто влияют на желудочно-кишечную функцию

Продукты питания, которые с большей вероятностью вызывают понос и/или излишнее газообразование

Все напитки, содержащие кофеин, особенно кофе с цикорием

Фруктово-ягодные соки: апельсиновый, клюквенный, яблочный

Спаржа и крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, капуста и брюссельская капуста

Зерновые отруби, цельнозерновой хлеб и продукты с высоким содержанием клетчатки

Мучные изделия, конфеты, шоколад, сироп для вафель и пончики

Алкоголь

Молоко и молочные продукты (у людей, чувствительных к лактозе)

Продукты питания, которые с большой вероятностью вызывают запор или помогают контролировать понос

Белый рис, хлеб, картофель и макароны

Мясо, телятина, птица и рыба

Отварные овощи

Бананы

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