Продукты питания, которые часто влияют на желудочно-кишечную функцию
Продукты питания, которые с большей вероятностью вызывают понос и/или излишнее газообразование
Все напитки, содержащие кофеин, особенно кофе с цикорием
Фруктово-ягодные соки: апельсиновый, клюквенный, яблочный
Спаржа и крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, капуста и брюссельская капуста
Зерновые отруби, цельнозерновой хлеб и продукты с высоким содержанием клетчатки
Мучные изделия, конфеты, шоколад, сироп для вафель и пончики
Алкоголь
Молоко и молочные продукты (у людей, чувствительных к лактозе)
Продукты питания, которые с большой вероятностью вызывают запор или помогают контролировать понос
Белый рис, хлеб, картофель и макароны
Мясо, телятина, птица и рыба
Отварные овощи
Бананы