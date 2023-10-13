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Продукты и напитки, способные вызвать диарею

Продукты или напитки

Ингредиент, вызывающий диарею

Жевательная резинка без сахара, мятная карамель, сладкая вишня или слива

Гекситол, сорбит или маннитол

Яблочный сок, грушевый сок, виноград, мед, финики, орехи, инжир, безалкогольные напитки (особенно с фруктовым вкусом), сливы, вафли или кленовый сироп

Фруктоза

Молоко, мороженое, йогурт или мягкий сыр

Лактоза

Кофе, чай, напитки на основе колы или некоторые безрецептурные средства от головной боли

Кофеин

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