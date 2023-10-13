Проверка психического статуса
Примеры того, что могут попросить сделать
Что оценивается в этом тесте
Укажите текущую дату и место, а также назовите свое имя.
ориентацию по отношению ко времени, пространству и другому человеку;
Назовите по буквам слово «земля» или другое слово из 5 букв в прямом порядке, а затем в обратном порядке.
Концентрация
Повторите короткий список предметов.
Внимание и запись информации в памяти (регистрация)
Назовите по памяти этот короткий список предметов через приблизительно 2–5 минут.
Немедленное вспоминание (оперативная память)
Опишите событие, которое произошло вчера или позавчера.
Краткосрочная память
Опишите события далекого прошлого.
Память на отдалённые события (долгосрочная память)
Сделайте одно из следующего:
Абстрактное мышление
Опишите свое мнение о болезни и ее тяжести.
Понимание болезни
Назовите пять последних президентов и столицу штата.
Кладезь знаний
Расскажите о самочувствии в этот день, а также об обычном самочувствии.
Настроение
Выполните простую команду, которая задействует три разные части тела и требует отличать правую сторону от левой (например, «заткните большим пальцем правой руки левое ухо и покажите язык»).
Понимание речи
Назовите простые предметы и части тела, а также прочитайте, напишите и повторите определенные фразы.
Способность пользоваться речью
Скопируйте простые и сложные структуры (например, с использованием кубиков), а также нарисуйте циферблат часов, куб или дом.
Способность понимать пространственное расположение
Почистите зубы щеткой, или возьмите спичку из спичечного коробка и зажгите ее.
Способность выполнять действие
Выполните простое арифметическое действие, например, отнимите 7 от 100, а затем продолжайте отнимать 7 от полученного ответа — 93 минус 7 равно 86, а 86 минус 7 равно 79 и т. д. — или посчитайте сколько монет в пять центов в $1,35.
Способность подсчета чисел
Что бы Вы сделали в гипотетической ситуации, требующей трезвого расчета, например, «Что бы Вы сделали, если бы нашли возле дороги письмо с маркой и адресом?»
Суждение