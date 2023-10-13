Причины недостаточного питания
Причина
Примеры
Отсутствие доступа к пище
Неспособность получить пищу (например, из-за невозможности передвижения или физического нарушения)
Бедность
Война, засуха, наводнение и голод
Условия, ограничивающие количество или вид потребляемой пищи
Модные диеты
Некоторые строго вегетарианские или вегетарианские диеты
Сознательное ограничение потребления калорий (при строгой диете или голодании)
Болезни, нарушающие потребление, метаболизм или всасывание питательных веществ
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ
Нарушения психических функций, такие, как деменция
Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)
Болезни, связанные с нарушением всасывания
Иногда хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическая хирургия)
Лекарственные препараты, нарушающие потребление, метаболизм или всасывание питательных веществ
Некоторые лекарственные препараты, применяемые для лечения тревожности, повышенного артериального давления, сердечной недостаточности, недостаточной активности щитовидной железы (гипотиреоза), астмы или онкологических заболеваний
Состояния, при которых значительно повышается потребность в калориях
Интенсивная физическая нагрузка, например, во время реабилитации или тренировки перед спортивными состязаниями
Повреждения (например, ожоги)
высокая температура;
Распространенные или тяжелые инфекции
Рост и развитие новорожденных, детей и подростков
гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз);
Беременность и грудное вскармливание
Хирургическое вмешательство