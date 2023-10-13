Прионные болезни у животных
Прионными болезнями болеют овцы, козы, крупный рогатый скот, лоси, олени, норки, коты и верблюды. В зависимости от заболевания они могут передаваться от одного вида другому, когда животные:
У больных животных, также как у людей, страдающих болезнью Крейтцфельда-Якоба, постепенно нарушается координация движений и возникают отклонения в поведении, поскольку нарушается функция головного мозга.
Прионная болезнь овец скрейпи (почесуха овец) получила такое название, потому что больные овцы начинают так сильно чесаться (scrape) об изгороди и другие твердые предметы, что протирают шерсть.
У лосей и оленей прионная болезнь называется хронической изнуряющей болезнью. В большинстве Соединенных Штатов Америки, в Южной Корее, Канаде, Норвегии, Финляндии и Швеции опасаются, что хроническая изнуряющая болезнь может передаваться людям, которые охотятся на зараженных животных, разделывают их или едят их мясо. До сих пор, однако, не было никаких достоверных данных о случаях прионной болезни людей, вызванной хронической изнуряющей болезнью или скрейпи. В данное время ученые исследуют, может ли хроническая изнуряющая болезнь передаваться людям.
Коровье бешенство (губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота) получило свое название потому, что заболевшие животные становятся заметно возбужденными. Скорее всего, изначально болезнь передавалась от овец крупному рогатому скоту при добавлении в корм крупного рогатого скота продуктов, изготовленных из туш овец, инфицированных скрейпи.
У небольшого процента людей зараженная говядина или продукты из такой говядины могут вызывать одну из форм болезни Крейтцфельда-Якоба. Впервые описанная в 1996 г., эта форма именуется вариантом болезни Крейтцфельда-Якоба (иногда ее называют человеческим вариантом коровьего бешенства). Вариант болезни Крейтцфельда-Якоба имеет следующие отличия от других форм болезни Крейтцфельда-Якоба:
Вариант болезни Крейтцфельда-Якоба встречался крайне редко, даже в периоды своего максимального распространения. По состоянию на 7 мая 2022 г. было зарегистрировано 178 случаев в Великобритании, 55 случаев в других странах, всего 233 случая во всем мире. В Великобритании максимальное количество новых ежегодных случаев заболевания наблюдалось в 2000 г. С тех пор число случаев постепенно снижается. В Соединенных Штатах Америки заболевание было диагностировано у четырех человек. Все из них, вероятно, заразились за границей.